أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة في قمة مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، على ملعب سان ماميس.

يسعى المتصدر برشلونة لتحقيق الانتصار على واحد من أصعب ملاعب الليجا، من أجل إعادة الفارق بينه وبين الغريم الأزلي ريال مدريد إلى ثماني نقاط مجددًا، قبل لقاء الفريقين معًا في الكلاسيكو الأسبوع القادم.

أما بيلباو يحتل الترتيب التاسع برصيد 33 نقطة، في حال الفوز سيرتقي للمركز السابع، ويبحث أصحاب الأرض والجمهور عن الانتصار الذي غاب عنهم في أخر ثلاث جولات من المسابقة.