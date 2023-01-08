أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني 2022-23 على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"

يتطلع برشلونة لتعويض تعثره في الجولة الماضية في الديربي الكتالوني ضد إسبانيول بعد أن تعادل معه بهدف لكل فريق، ويسعى لتحقيق الفوز ولا سيما بعد خسارة ريال مدريد أمام فياريال بهدفين لهدف، وذلك من أجل الانفراد بالصدارة والابتعاد عن الملكي بفارق ثلاث نقاط.

أما أتلتيكو مدريد، فيأمل أن يستغل عاملي الأرض والجمهور من أجل التفوق على البلاوجرانا واسترداد المركز الرابع الذي يحتله بتيس حاليًا بعد الفوز على رايو فاييكانو بهدفين لهدف، كما أن الانتصار سيقربه أكثر من الصدارة بفارق 8 نقاط فقط.