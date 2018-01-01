بيير إيميريك أوباميانج

7’ الهدف جاء بعد تمريرة من أوزيل لداخل المنطقة إلى أليكساندر لاكزيت الذي حاول المرور وتسديد الكرة لكنه مررها على يسار المنطقة إلى أوباميانج الذي سددها على يسار المرمي لتسكن الشباك بنجاح