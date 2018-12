يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

ماثيو ريان / مارتن مونتويا / شاين دوفي / ليون بالوجون / برناردو / سولي مارش / دالي ستيفنز / دايفي بروبر / يورجن لوكاديا / باسكال جروس / جلين موراي

Here's how Albion line up for today's match against Arsenal at the Amex Stadium...



3 changes for the Seagulls - Shane Duffy, Dale Stephens and Glenn Murray return to the side.



Matchday Live presented by Snickers