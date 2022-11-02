مباشريوفنتوس ضد باريس سان جيرمان: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة يوفنتوس وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال
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نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق
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بطاقة صفراء لمهاجم يوفنتوس
45' بطاقة صفراء للاعب ميليك بعد تدخل قوي على لاعب باريس
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40' قذيفة جديدة من ميريتي ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل ليوفنتوس
39' تمريرة رائعة بإتجاه كوادرادو الذي الذذي يلعبها بالعرض برأسه إلى بونوتشي الذي يعاقب دوناروما على عدم تشتيت الكرة، ويسددها في المرمى
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تدخل مذهل من ماركينيوس
34' مدافع باريس يمنع تسديدة خطيرررة من ميريتي
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فرصة من ميسي
33' تمريرة من ميسي إلى مبابي ومنه إلى ميسي الذي يسدد الكرة ولكن تشيزني يتصدى لها
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خطيرررة ليوفنتوس
31' تسديدة قووية من ميريتي ولكن الكرة تمر بجوار العارضة بقليل
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فرصة لباريس سان جيرمان
30' تسديدة قوووية من مبابي ولكن الكرة تعلو العارضة قليلًا
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قذائف يوفنتوس مستمرة
22' تسديدة قووووية من كوادرادو ولكنها تمر بجوار القائم
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تبديل اضطراري لباريس
20' خروج فابيان رويز للإصابة ودخول ريناتو سانشيز
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لوكاتيلي يحاول مجددًا
16' تسديدة رررائعة من لوكاتيلي ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل
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جووووووووووووووووووووووووووووووووول مبابي يسجل الأول لباريس
12' مبابي يراوغ بشكل رررائع ويسدد كرة مذهلة في أقصى الزاوية اليسرى للحارس تشيزني
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خطيررررة ليوفنتوس
7' تسديدة قوووية من لوكاتيلي ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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سيطرة فرنسية
3' سيطرة واستحواذ من باريس في أول دقائق المباراة
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انطلاق المباراة
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة يوفنتوس ضد باريس سان جيرمان في ختام مباريات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022/2023، على ملعب يوفنتوس.
يتواجد يوفنتوس في ترتيب لا يليق به وهو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد أن حقق فوز وحيد وخسر في أربعة لقاءات، ومع خروجه رسميًا من الأبطال، يسعى البيانكونيري للانتصار من أجل إثبات تحسنه مؤخرًا، ولضمان التواجد في الدوري الأوروبي على أقل تقدير.
أما باريس سان جيرمان الذي يتصدر مجموعته بفارق الأهداف عن بنفيكا، يرغب في الفوز من أجل ضمان صدارة المجموعة وتجنب أي مواجهات من العيار الثقيل في دور الستة عشر من البطولة.
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تشكيل يوفنتوس ضد باريس سان جيرمان
قرر ماكسميليانو أليجري الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 3-5-1-1
فويتشيك تشيزني
أليكس ساندرو - ليوناردو بونوتشي - فيدريكو جاتي
فيليب كوسيتش - أدريان رابيو - مانويل لوكاتيلي - نيكولو فاجيولي - خوان كوادرادو
فابيو ميريتي
أركاديوش ميليك
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تشكيل باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس
سوف يعتمد جاليتيه على العناصر الآتية:
الخطة | 4-4-2
جيانلويجي دوناروما
خوان بيرنات - ماركينيوس - سيرجيو راموس - أشرف حكيمي
كارلوس سولير - ماركو فيراتي - فيتنيا - فابيان رويز
ليونيل ميسي - كيليان مبابي