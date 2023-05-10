أهلا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة التي ستجمع بين ميلان وإنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، وسيُقام على ملعب بمُسمى سان سيرو لأن الروسونيري هو صاحب الأرض.

نجح النيراتزوري في التأهل لهذا الدور بعد أن أنهى مشوار الحصان الأسود في البطولة فريق بنفيكا البرتغالي وتغلب عليه بنتيجة 5-3 بمجموع المباراتين، في حين أن ميلان وصل لنصف النهائي بعد أن تخطى بطل الدوري الإيطالي نادي نابولي بنتيجة 2-1 في مجمل اللقائين.

يبحث كلا الفريقين عن استعادة أمجاد الكرة الإيطالية في أوروبا مرة أخرى والتي يتزعمها ميلان برصيد سبعة ألقاب في ذات الأذنين، وكان صاحب أخر إنجاز لها هو إنتر في عام 2010.