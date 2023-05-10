42' عررضية من الجهة اليمنى، جيرو يحاول تسديد الكرة ولكن دفاع إنتر يتدخل
مباشرميلان وإنتر: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
- -
- -
39' تسديدة أخرى من إنتر ولكن الكرة تصل سهلة في يد مانيان
- -
قررريبة للإنتر
32' تصووويبة من لاوتارو من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تعلو العارضة قليلًا
- -
خطيرررررررررررة للإنتر
33' تصووووويبة قوية من لاوتارو من خارج منطقة الجزاء ولكنها تعلو العارضة قليلًا
- -
تقنية الفيديو يُنقذ ميلان
32' مارتينيز يسقط داخل ركلة الجزاء بعد مراوغة كاير، الحكم يشير لركلة جزاء ويمنح الدانماركي بطاقة صفراء ولكنه يتراجع عن قراراته بعد العودة لتقنية الفيديو
- -
خطيررررة لميلان
29' عرررضية من الجهة اليمنى بقدم ميسياس، إلى دياز الذي يسدد الكرة بالكعب ولكنها تمر بجوار القائم
- -
28' خطأ لميلان بعد أن قام دجيكو بعرقلة تونالي
- -
23' تصووويبة قوية من دزيكو ولكن الكرة تمر بجوار القائم
- -
20' عررررضية من ديماركو ولكن مانيان يمسك بالكرة
- -
تبديل اضطراري لميلان
17' خروج بن ناصر ودخول جونيور ميسياس
- -
مستحيل مستحيل مستحيل! الثالث يضيع من الإنتر
16' تصووويبة قوية من هاكان ولكنها ترتطم بالقائم، الكرة ترتد وباريلا يمررها بالكعب إلى ميختاريان الذي يسدد ولكن مانيان يتصدى لها
- -
جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني للإنتر
10' عررضية من الجهة اليسرى إلى ميختاريان الذي يخترق دفاع ميلان بكل سهولة! ينفرد بالمرمى ويسددها في الشباك
- -
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول لإنتر
7' ركنية يلعبها هاكان، تصل إلى دزيكو الذي يسدد الكرة بشكل ررررائع على يسار مانيان برغم مراقبة كالابريا له
- -
انطلاق المباراة
- -
تشكيل إنتر ضد ميلان
قرر سيميوني إنزاجي الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 3-5-2
أندريه أونانا
أليساندرو باستوني - فرانشيسكو أتشيربي - ماتيو داراميان
فيدريكو ديماركو - هنريخ ميختاريان - هاكان تشالهان أوجلو - نيكولو باريلا - دينزل دومفريس
لاوتارو مارتينيز - إيدين دجيكو
- -
تشكيل ميلان ضد إنتر
سوف يعتمد ستيفانو بيولي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-2-3-1
مايك مانيان
ثيو هيرنانديز - فيكايو توموري - سيمون كاير - دافيد كالابريا
رادي كرونيتش - ساندرو تونالي
براهيم دياز - إسماعيل بن ناصر - أليكسيس ساليمايكيرس
أوليفيه جيرو
- -
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة التي ستجمع بين ميلان وإنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، وسيُقام على ملعب بمُسمى سان سيرو لأن الروسونيري هو صاحب الأرض.
نجح النيراتزوري في التأهل لهذا الدور بعد أن أنهى مشوار الحصان الأسود في البطولة فريق بنفيكا البرتغالي وتغلب عليه بنتيجة 5-3 بمجموع المباراتين، في حين أن ميلان وصل لنصف النهائي بعد أن تخطى بطل الدوري الإيطالي نادي نابولي بنتيجة 2-1 في مجمل اللقائين.
يبحث كلا الفريقين عن استعادة أمجاد الكرة الإيطالية في أوروبا مرة أخرى والتي يتزعمها ميلان برصيد سبعة ألقاب في ذات الأذنين، وكان صاحب أخر إنجاز لها هو إنتر في عام 2010.