بث مباشر: ليون ومانشستر سيتي ومباريات اليوم في الدوري السعودي والمصري

شاهد لقاء النصر والوحدة
2020-08-15T17:12:53Z
🔗 — بث مباشر لمباراة #النصر_الوحدة (الجولة الـ25) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 2️⃣ https://t.co/cg5BvYJvt0— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 15, 2020
شاهد مباراة الهلال والعدالة
2020-08-15T17:10:31Z
تغطية جول من هنا
🔗 — بث مباشر لمباراة #العداله_الهلال (الجولة الـ25) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 1️⃣ https://t.co/JYAiz2vm3d— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 15, 2020
شاهد مباراة الأهلي والفيصلي
2020-08-15T17:09:26Z
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🔗 — بث مباشر لمباراة #الفيصلي_الاهلي (الجولة الـ25) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 3️⃣ https://t.co/cyTka1CNvx— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 15, 2020