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بث مباشر: ليون ومانشستر سيتي ومباريات اليوم في الدوري السعودي والمصري

أبرز مباريات اليوم في أوروبا والعالم العربي 15 أغسطس

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Raheem Sterling Manchester City Memphis Depay Lyon 2019-20
(C)Getty Images

شاهد لقاء النصر والوحدة

2020-08-15T17:12:53Z

شاهد مباراة الهلال والعدالة

2020-08-15T17:10:31Z

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شاهد مباراة الأهلي والفيصلي

2020-08-15T17:09:26Z

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