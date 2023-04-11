أهلا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة التي ستجمع بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، على ملعب الاتحاد.

نجح السيتي في التأهل لهذا الدور عقب تخطي لايبزيج في دور الستة عشر، حيث تعادل مع الفريق الألماني خارج ملعبه بهدف لكل فريق والفوز على ملعبه بنتيجة تاريخية بسبعة أهداف نظيفة، ويسعى الفريق بقيادة بيب لتحقيق فوز مًريح يقربه من نصف النهائي.

في المقابل، يتواجد بايرن ميونخ في هذا الدور عقب تجاوز باريس سان جيرمان بعد أن تفوق على أثرياء فرنسا ذهابًا وإيابًا بثلاثة أهداف نظيفة بمجموع المباراتين، ويعول البافاري على قدرات مدربه الجديد توخيل لتحقيق نتيجة إيجابية.