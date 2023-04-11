مباشرمانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 على ملعب الاتحاد

Manchester City Bayern Munich Haaland Mané Ligue des championsGetty Images
منشور جديد: 0
مانشستر سيتي vs بايرن ميونخقراءات طويلةمدونة حيةدوري أبطال أوروبامانشستر سيتيبايرن ميونخ

ملخص

  • -

    تشكيل بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي

    قرر توماس توخيل الاعتماد على الشكل الآتي:

    الخطة | 4-1-4-1
    يان سومير
    ألفونسو ديفيز - ماتياس دي ليخت - دايوت أوباميكانو - بينجامين بافارد
    جوشوا كيميش
    كينسجلي كومان - ليون جوريتسكا - جمال موسيالا - ليروي ساني
    سيرجي جنابري

  • -

    تشكيل مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ

    سوف يعتمد بيب جوارديولا على العناصر الآتية:

    الخطة | 3-2-4-1

    إيدرسون
    ناثان آكي - روبين دياز - مانويل أكانجي
    رودري - جون ستونز
    جاك جريليتش - إلكاي جاندوجان - كيفن دي بروين - بيرناردو سيلفا
    إيرلينج هالاند

  • -

    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة التي ستجمع بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، على ملعب الاتحاد.

    نجح السيتي في التأهل لهذا الدور عقب تخطي لايبزيج في دور الستة عشر، حيث تعادل مع الفريق الألماني خارج ملعبه بهدف لكل فريق والفوز على ملعبه بنتيجة تاريخية بسبعة أهداف نظيفة، ويسعى الفريق بقيادة بيب لتحقيق فوز مًريح يقربه من نصف النهائي.

    في المقابل، يتواجد بايرن ميونخ في هذا الدور عقب تجاوز باريس سان جيرمان بعد أن تفوق على أثرياء فرنسا ذهابًا وإيابًا بثلاثة أهداف نظيفة بمجموع المباراتين، ويعول البافاري على قدرات مدربه الجديد توخيل لتحقيق نتيجة إيجابية.