قرر توماس توخيل الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-1-4-1
يان سومير
ألفونسو ديفيز - ماتياس دي ليخت - دايوت أوباميكانو - بينجامين بافارد
جوشوا كيميش
كينسجلي كومان - ليون جوريتسكا - جمال موسيالا - ليروي ساني
سيرجي جنابري
قرر توماس توخيل الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-1-4-1
يان سومير
ألفونسو ديفيز - ماتياس دي ليخت - دايوت أوباميكانو - بينجامين بافارد
جوشوا كيميش
كينسجلي كومان - ليون جوريتسكا - جمال موسيالا - ليروي ساني
سيرجي جنابري
تشكيل #البايرن في ذهاب ربع نهائي #دوري_أبطال_أوروبا ضد @Cityarabia اليوم! ⚔️#السيتي_بايرن #باكماس pic.twitter.com/KxkN6u2x4K— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) April 11, 2023
سوف يعتمد بيب جوارديولا على العناصر الآتية:
الخطة | 3-2-4-1
إيدرسون
ناثان آكي - روبين دياز - مانويل أكانجي
رودري - جون ستونز
جاك جريليتش - إلكاي جاندوجان - كيفن دي بروين - بيرناردو سيلفا
إيرلينج هالاند
إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 📝#السيتي pic.twitter.com/LVlt1AgPYO— مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 11, 2023
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة التي ستجمع بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، على ملعب الاتحاد.
نجح السيتي في التأهل لهذا الدور عقب تخطي لايبزيج في دور الستة عشر، حيث تعادل مع الفريق الألماني خارج ملعبه بهدف لكل فريق والفوز على ملعبه بنتيجة تاريخية بسبعة أهداف نظيفة، ويسعى الفريق بقيادة بيب لتحقيق فوز مًريح يقربه من نصف النهائي.
في المقابل، يتواجد بايرن ميونخ في هذا الدور عقب تجاوز باريس سان جيرمان بعد أن تفوق على أثرياء فرنسا ذهابًا وإيابًا بثلاثة أهداف نظيفة بمجموع المباراتين، ويعول البافاري على قدرات مدربه الجديد توخيل لتحقيق نتيجة إيجابية.