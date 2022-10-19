أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 ومواجهة بين ليفربول ضد وست هام يوتايتد على ملعب أنفيلد.

ليفربول يتواجد في المركز الثامن برصيد 13 نقطة، ويدخل الفريق اللقاء منتشيًا بالفوز الثمين الذي حققه على السيتي في الجولة الماضية بهدف نظيف سجله محمد صلاح.

أما وست هام يونايتد فيتواجد في الترتيب الثالث عشر برصيد 11 نقطة ويرغب في الاستمرار في حصد النتائج الإيجابية بعد أن فاز في مباراتين وتعادل في آخري في أخر ثلاثة لقاءات.