مباشرليفربول ضد نابولي: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا
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تبديل أول لليفربول
72' خروج جونز ودخول نونيز
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تبديل أول لنابولي
69' خروج بولتيانو ودخول لوزانو
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65' تمريرة رررائعة من جونز ولكن تسديدة إليوت عالية جدًا عن المرمى
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كفارا يهدر الهدف الأول لنابولي
60' عرررضية رائعة من أوسيمين إلى كفارا الذي يسدد الكرة من لمسة واحدة ولكنها سهلة في يد أليسون
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هدف ملغي لفريق نابولي
53' بعد وقت طويل في مراجعة تقنية الفيديو، حكم المباراة يلغي هدف سجله أويستجارد بسبب وجود تسلل
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فرصة لليفربول
49' ركنية لليفربول، دفاع نابولي يشتتها وتصل إلى صلاح الذي يسدد الكرة ولكنها عالية عن المرمى
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تبديل اضطراري لليفربول
47' خروج ميلنر للإصابة ودخول هارفي إليوت
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
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بطاقة صفراء أولى في المباراة
36' حكم المباراة يُنذر كوناتي بعد تدخل قوي على لوبوتكا
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فرصة جديدة لجونز
30' فيرمينو يلحق بالكرة قبل أن تتجاوز الخط، يلعبها بالكعب بشكل ررائع، تصل إلى جونز الذي يسدد الكرة برأسه ولكنها عالية عن المرمى
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رد مباشر من ليفربول
29' مرتدة خطيرة لليفربول، صلاح يمرر إلى ألكانتارا الذي يسدد الكرة بشكل ررائع ولكن ميريت يتصدى لها
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خطيرررررة لنابولي
28' تسديدة قووية من ندومبيلي ولكن أليسون يمسك بالكرة
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ليفربول يواصل الاعتماد على العرضيات
25' عرررضية من ميلنر ولكن الدفاع يشتت الكرة
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15' عرررضية من كفارا ولكن فان دايك يشتت الكرة
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محاولة أولى لنابولي
9' تسديدة من النجم الجورجي كفارا ولكن الكرة بعيدة عن مرمى أليسون
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7' عرررضية من تسيمكاس ولكن ميريت يمسك بالكرة
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أووووووه خطيررررة من ليفربول
4' تمريرة رائعة من صلاح بإتجاه جونز ولكن تسديدته تمر فوق العارضة
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2' عررضية من ميلنر ولكن الدفاع يشتت الكرة
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انطلاق المباراة
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول ضد نابولي في ختام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022/2023، على ملعب آنفيلد.
يحتل ليفربول وصافة المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر نابولي، ويسعى لتحقيق الفوز بأي نتيجة ثأرًا من الهزيمة المذلة التي تعرض لها في سان باولو برباعية نظيفة
أما نابولي يتواجد في المركز الأول بالعلامة الكاملة وهي 15 نقطة من 5 مباريات، يكفيه التعادل فقط أو الخسارة بفارق أقل من 4 أهداف من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة.
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تشكيل ليفربول ضد نابولي
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-3-3
أليسون بيكر
كوستاس تسيمكاس - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترنت أرنولد
جيمس ميلنر - فابينيو - تياجو ألكانتارا
كورتيس جونز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح
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تشكيل نابولي ضد ليفربول
سوف يعتمد سباليتي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
أليكس ميريت
ماتياس أوليفيرا كيم مين جاي - ليو أويستجارد - جيوفاني دي لورينزو
أندريه أنجويسا - ستانيسلاف لوبوتكا - تانجوي ندومبيلي
كفيتشا كفاراتسيخليا - فيتور أوسيمين - ماتيو بوليتانو