أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 ومواجهة بين ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب أنفيلد.

ليفربول يتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط ولم ينتصر في الدوري سوى مرتين فقط على بورنموث ونيوكاسل يونايتد وخسر الأسبوع الماضي أمام آرسنال.

أما مانشستر سيتي فيتواجد في وصافة الترتيب برصيد 23 نقطة ويرغب في الاستمرار في حصد الانتصارات وتجنب أول خسارة له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.