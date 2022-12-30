أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 ومواجهة بين ليفربول ضد ليستر سيتي على ملعب أنفيلد.

ليفربول يتواجد في المركز السادس برصيد 25 نقطة، ويدخل الفريق اللقاء منتشيًا بالفوز الذي حققه الجولة الماضية على أستون فيلا بثلاثية مقابل هدف، ويرغب بمواصلة النتائج الإيجابية.

أما ليستر سيتي فيتواجد في الترتيب الثالث عشر برصيد 17 نقطة ويريد استعادة توازنه مرة أخرى بعد الخسارة في الأسبوع الفائت أمام نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة.