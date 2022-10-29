أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 ومواجهة بين ليفربول ضد ليدز يونايتد على ملعب أنفيلد.

ليفربول يتواجد في المركز التاسع برصيد 16 نقطة، ويدخل الفريق اللقاء باحثًا عن مصالحة جماهيره بعد أن خسر في الجولة الماضية ضد متذيل الترتيب فريق نوتينجهام فوريست بهدف نظيف.

أما ليدز يونايتد فيتواجد في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط ويأمل في تكرار ما حققه منافسه على الهبوط، من أجل الخروج من قاع الجدول والارتقاء قليلًا في الترتيب.