25' يانسن يسدد الكرة ولكن فابينيو يعترضها وتخرج لركنية
مباشربرينتفورد ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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فرررصة لبرينتفورد
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خطيررررررررة من ليفربول
24' تمريرة رائعة بالكعب من تشامبرلين إلى تسيمكاس الذي يسددها قوووية ولكن رايا يتصدى لها
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جووووووووووووووووووووووووووول هدف أول لفريق برينتفورد
20' ركنية لفريق برينتفورد، الكرة ترتطم بقدم كوناتي، تخدع أليسون وتسكن المرمى
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أووووووووه أليسون ينقذ افريق من الهدف الأول
18' مرتدة خطيرة يقودها ميبومو وينطلق بالكرة ويسدد ولكن أليسون يتصدى لها
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فررصة لبرينتفورد
17' عررضية من الجهة اليسرى لبرينتفورد على القائم البعيد لليفربول، ولكن رأسية ميبومو بعيدة عن المرمى
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خطيررررررة لفريق برينتفورد
15' تمريرة رائعة بإتجاه ويسا الذي يحاول لعب الكرة خلفية مزدوجة ولكنها تعلو المرمى
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9' بطاقة صفراء من نصيب إليوت
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نونيز يهدر فرصة الهدف الأول
8' تمريرة ررائعة من صلاح إلى نونيز الذي يراوغ الحارس ويسدد! ولكنها ترتطم بالمدافع
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بطاقة صفراء مبكرة
2' نونيز يخطف الكرة، كاد أن يقود مرتدة ولكن زانكا يتدخل ويعرقل اللاعب ويتحصل على بطاقة صفراء
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انطلاق المباراة
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تشكيل ليفربول ضد برينتفورد
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-3-3
أليسون بيكر
كوستاس تسيمكاس - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترنت أرنولد
تياجو ألكانتارا - فابينيو - هارفي إليوت
أوكسليد تشامبرلين - داروين نونيز - محمد صلاح
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تشكيل برينتفورد ضد ليفربول
سوف يعتمد توماس فرانك على العناصر الآتية:
الخطة | 3-5-2
دافيد ريا
بن مي - إيثان بينوك - ماتياس يورنسن
ريكو هنري - فيتالي جانيلت - كريستيان نورجارد - ماتياس يانسن - مادس راسموسن
يوان ويسا - بريان مبيومو
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 ومواجهة بين برينتفورد وليفربول، على ملعب كوميونتي ستاديوم.
ليفربول يتواجد في المركز السادس برصيد 28 نقطة، ويدخل الفريق اللقاء منتشيًا بالفوز الذي حققه الجولة الماضية على ليستر سيتي بهدفين لهدف، ويرغب بمواصلة النتائج الإيجابية.
أما برينتفورد فيتواجد في الترتيب العاشر برصيد 23 نقطة، ويرغب باستغلال عاملي الأرض والجمهور ليكمل المستويات الرائعة، بعد أن نجح في الأسبوع الفائت بالفوز على وست هام يونايتد بهدفين نظيفين.