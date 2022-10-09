مباشرآرسنال ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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شاهد البث المباشر لمباراة آرسنال ضد ليفربول
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تشكيل ليفربول ضد آرسنال
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-2-3-1
أليسون.
ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، ماتيب، تسيميكاس.
تياجو ألكانتارا، هندرسون
لويس دياز، ديوجو جوتا، محمد صلاح
داروين نونيز.
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تشكيل آرسنال ضد ليفربول
سوف يعتمد أرتيتا على العناصر الآتية:
الخطة 4-2-3-1
رامسديل.
تومياسو، جابرييل، ويليام ساليبا، بن وايت
جرانيت جاكا، توماس بارتي
جابريل مارتينيلي، مارتن أوديجارد، بوكايو ساكا
جابريل جيسوس
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة بين آرسنال و ليفربول على ملعب إمارات.
آرسنال يحتل المركز الثاني برصيد 21 نقطة، حيث خسر مباراة واحدة فقط ولم يتعادل وانتصر في 7 مواجهات وفي حال تحقيق الفوز يتصدر الترتيب متفوقًا على مانشستر سيتي.
أما ليفربول، فيتواجد في المركز العاشرة برصيد 10 نقاط ولم ينتصر في الدوري سوى مرتين فقط على بورنموث ونيوكاسل يونايتد ولم يحقق أي فوز خارج ملعبه.