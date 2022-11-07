يُعد ملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي أحد أكثر الأدوار المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة هذا الموسم، لكونها تتضمن عددًا من نخبة الفرق الأوروبية التي فشلت في دوري الأبطال.

وسابقًا، كان هذا الملحق يلعب في صيغة دور الـ32، حيث تتأهل الأندية من مجموعات الدوري الأوروبي لتواجه الأندية الهابطة من دوري أبطال أوروبا باحتلالها المركز الثالث في مجموعاتها.

لكن الآن وبعد استحداث بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، تغيرت القاعدة شكلًا وموضوعًا وازدادت بها الإثارة بصورة كبيرة.

الأندية التي احتلت صدارة ترتيب مجموعتها في الدوري الأوروبي تتأهل مباشرة إلى دور الـ16، أما الأندية التي تأتي في الوصافة فتلعب أمام الأندية الهابطة من دوري الأبطال في ملحق ثمن النهائي.

وتتحدد هذه المباريات المثيرة المتوقعة بنظام القرعة، ومع لفظّ دور المجموعات لأنفاسه الأخيرة، نستعرض معًا موعد قرعة ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي وكل ما يتعلق بالأمر.