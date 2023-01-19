عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
نجوم الهلال والنصر - باريس سان جيرمان
الخميس 19 يناير 2023،
|MBC 1beIN Sport HD
الملك فهد الدولي
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
نجوم الهلال والنصر - باريس سان جيرمان
الخميس 19 يناير 2023،
|MBC 1beIN Sport HD
الملك فهد الدولي
مباراة الأحلام بين باريس سان جيرمان ضد الهلال والنصر— SHAHID (@ShahidVOD) January 17, 2023
ومواجهة أسطورية بين رونالدو وميسي
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بتقنية HD#SSC
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أهلا بكم في البث المباشر بالفيديو للمباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وفريق نجوم الهلال والنصر ضمن فعاليات موسم الرياض 2022-2023.
المباراة هي المواجهة الأولى بين ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، وكريستيانو رونالدو، قائد نجوم الهلال والنصر، خارج أوروبا، إذ انضم صاروخ ماديرا إلى صفوف النصر بنهاية العام الماضي.
ولم يشارك الهداف التاريخي لكرة القدم حتى الآن في مباراة رسمية مع النصر، إذ يُعد لقاء اليوم هو الأول له بقميص العالمي.