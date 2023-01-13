مباشربث مباشر: شاهد مباراة قطر والإمارات في كأس الخليج خليجي 25
- -
شاهد البث المباشر لمباراة قطر والإمارات في كأس الخليج
- -
تشكيلة الإمارات ضد قطر في خليجي 25
أما رودولفو أروابارينا، المدير الفني لمنتخب الإمارات، فقرر الاعتماد على الآتي:
الخطة 4-4-2
خالد عيسى
وليد عباس، خليفة الحمادي، خالد الظنحاني، أحمد جميل
ماجد راشد، عبد الله رمضان، حارب عبد الله
فابيو دي ليما، كايو كانيدو، يحيى الغساني
- -
تشكيلة قطر ضد الإمارات في خليجي 25
قرر برونو بينيرو، مدرب قطر، الاعتماد على التشكيل التالي..
الخطة 4-3-3
مشعل برشم
أحمد علاء، علي أسد، خادل منير، طارق سليمان
محمد وعد، عمرو سراج، همام الأمين
جاسم جابر، إسماعيل محمد، عاصم مادبو
- -
أهلا بكم في البث المباشر لمباراة قطر والإمارات في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.
المباراة الكلاسيكية التي تجمع كلًا من قطر والإمارات تعد بالكثير من الإثارة خصوصًا بعد النتائج التي حدثت في الجولة الماضية.
منتخب قطر انقاد لهزيمة مخيبة من البحرين المتصدر وحامل اللقب بهدفين لهدف، في حين هزمت الإمارات للمباراة الثانية على التوالي من الكويت وتحتاج الفوز ولا شيء آخر لحسم الصعود.
العنابي بدوره يطمح للفوز ولا سواه كي يضمن الصعود، لأن التعادل قد يدخله في حسابات معقدة ويجعله ينتظر نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة بين البحرين والكويت.