أهلا بكم في البث المباشر لمباراة السعودية وعمان في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.

المنتخبان السعودي والعماني يلعبان ضمن المجموعة الأولى في "خليجي 25"، والتي تضم كذلك منتخبي العراق واليمن.

المنتخب السعودي يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل مواصلة المشوار في "خليجي 25"، حيث لا مجال أمام "الأخضر" سوى الفوز من أجل التأهل.

أما منتخب عمان، فإنه يطمح هو الآخر إلى التأهل إلى نصف نهائي "خليجي 25"، وسيكون التعادل كافيًا ليبلغ الفريق مراده.

ويتصدر منتخب العراق ترتيب فرق المجموعة الأولى في "خليجي 25" برصيد أربع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن منتخب عمان الوصيف، فيما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل منتخب اليمن ترتيب فرق المجموعة بدون رصيد.