39' تمريرة بإتجاه فيليكس الذي يسدد من لمسة واحدة ولكن الكرة عالية جدًا عن المرمى
مباشرالمغرب والبرتغال: مباشر لحظة بلحظة
- -
- -
35' تسديدة قوية من بوفال ولكن كوستا يمسك بالكرة
- -
ماذا أهدرت يا أملاح؟
34' عررضية رائعة من عطية الله إلى أملاح الذي يسدد ولكن الكرة عالية عن المرمى
- -
خطيرررررة للبرتغال
30' تسديدة من فيليكس، ترتطم بالمدافع جواد الياميق وتمر بجوار القائم
- -
فرررصة للمغرب
25' تمريرة رائعة بإتجاه النصيري ورأسية ولكن الكرة تعلو العارضة قليلًا
- -
23' عررضية من جيريرو، ولكن بونو يخرج من مرماه يمسك بالكرة ويصطدم مع برونو فيرنانديز
- -
17' زياش يراوغ ويسدد كرة قوووية ولكنها بعيدة عن القائم قليلًا
- -
فرررصة للمغرب
6' ركنية للمغرب، الكرة تصل إلى النصيري ورأسية ولكنها تعلو العارضة
- -
5' عررضية من عطية الله ولكن دالوت يعترضها، وتخرج لركنية
- -
خطيرررررة للبرتغال
4' ركلة حرة غير مباشرة للبرتغال، الكرة تصل إلى جواو فيلكس ورأسية قوووية ولكن بونو يتصدى لها وتخرج لركنية
- -
انطلاق المباراة
- -
تشكيل المغرب ضد البرتغال
اختار وليد الركراكي الاعتماد على التشكيل التالي..
التشكيل: 4-3-3
ياسين بونو
يحيى عطية الله - رومان سايس - جواد الياميق - أشرف حكيمي
سليم أملاح - سفيان إمرابط - عز الدين أوناهي
سفيان بوفال - يوسف النصيري - حكيم زياش
- -
تشكيل البرتغال ضد المغرب
اختار سانتوس مدرب البرتغال الاعتماد على التشكيل التالي..
التشكيل: 4-3-3
ديوجو كوستا
رفائيل جيريرو - روبين دياز - بيبي - ديوجو دالوت
أوتافيو - روبين نيفيز - بيرناردو سيلفا
جواو فيليكس - جونسالو راموس - برونو فيرنانديز
- -
الانتظار انتهى أخيرًا، وها قد جاء كأس العالم 2022، التي تستضيفه قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.
يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره البرتغالي وجهًا لوجه في ثالث مباريات دور ربع النهائي، والذي سيُقام على ملعب الثمامة.
تأهل أسود الأطلس لربع النهائي في إنجاز عربي غير مسبوق بعد التغلب على إسبانيا بركلات الترجيح ويطمح للمزيد والتواجد في نصف النهائي، في حين أن البرتغال صعد لتلك المرحلة عقب اكتساح سويسرا بسداسية مقابل هدف.
سيتقابل الفائز من مباراة المغرب والبرتغال مع الفائز من مواجهة فرنسا وإنجلترا.