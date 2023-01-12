مباشربث مباشر: شاهد مباراة العراق واليمن في كأس الخليج خليجي 25
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شاهد البث المباشر لمباراة العراق واليمن في كأس الخليج
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تشكيلة اليمن ضد العراق في خليجي 25
أما ميروسلاف سوكوب، المدير الفني لمنتخب اليمن، فقرر الاعتماد على الآتي:
الخطة 4-2-3-1
سالم الحريش
عماد الجديمة – مدير عبدربه – هارون الزبيدي – أحمد الوجيه
محمد الطيري – ناصر محمد
أنيس المعاري – عمر الداحي – عبدالواسع المطري
أحمد ماهر
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تشكيلة العراق ضد اليمن في خليجي 25
قرر خيسوس كاساس، مدرب العراق، الاعتماد على التشكيل التالي..
الخطة 4-3-3
جلال حسن
مصطفى ناظم، علي فائز، حسين عمار، الاي فاضل
ريوان أمين، إبراهيم بايش، حسين جبار
حسين علي، أيمن حسين، حسن عبدالكريم
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أهلا بكم في البث المباشر لمباراة العراق واليمن في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.
المنتخبان العراقي واليمني يلعبان ضمن المجموعة الأولى في "خليجي 25"، والتي تضم كذلك منتخبي السعودية واليمن.
منتخب العراق يدخل المباراة من أجل تحقيق الفوز وضمان استكمال مشواره في "خليجي 25"، خاصة وأنه يأمل في تحقيق اللقب، وليس فقط التأهل إلى نصف النهائي.
أما منتخب اليمن، فإنه يأمل في حفظ ماء الوجه، خاصة بعدما قدم أداءً رائعًا في المباراة الماضية أمام عمان، لكنه لم يكن كافيًا لتجنب الخسارة.
ويتصدر منتخب العراق ترتيب فرق المجموعة الأولى في "خليجي 25" برصيد أربع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن منتخب عمان الوصيف، فيما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل منتخب اليمن ترتيب فرق المجموعة بدون رصيد.