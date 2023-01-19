أهلا بكم في البث المباشر لمباراة العراق وعمان في نهائي بطولة كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.

والآن وصلنا إلى المرحلة الأخيرة فيها والتي ستجمع بين منتخب العراق، ومنتخب عمان، على ملعب البصرة الدولي.

سيتجدد اللقاء بين المنتخبين من جديد، بعدما لعبا في افتتاح البطولة، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، على نفس الملعب يوم السادس من يناير.

وتصدر بعدها منتخب العراق المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب عمان خلفه بنفس العدد من النقاط، ولكن فارق الأهداف كان لصالح أسود الرافدين.