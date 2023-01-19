مباشربث مباشر: شاهد مباراة العراق ضد عمان في نهائي كأس الخليج العربي 25

شاهد البث المباشر لمباراة العراق ضد عمان في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 25" على ملعب البصرة الدولي

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العراق vs عمانكأس الخليجالعراقعمان

ملخص

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    شاهد البث المباشر لمباراة العراق وعمان في نهائي كأس الخليج

    شاهد لقاء العراق وعمان في نهائي خليجي 25 من المصدر

    ويمكن مشاهدته أيضًأ عبر القنوات المختلفة:

    السعودية الرياضية

    العراقية الرياضية

    عمان الرياضية

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    تشكيلة عمان ضد العراق في نهائي خليجي 25

    أما برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني لمنتخب عمان، فقرر الاعتماد على الآتي:

    الخطة 4-3-3

    ابراهيم المخيني
    أحمد الكعبي – جمعة الحبسي – محمد المسلمي – فهمي دوربين
    جميل اليحمدي – حارب السعدي – زاهر الأغبري
    صلاح اليحيائي – المنذر العلوي – عصام الصبحي

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    تشكيلة العراق ضد عمان في نهائي خليجي 25

    قرر خيسوس كاساس، مدرب العراق، الاعتماد على التشكيل التالي..

    الخطة 4-3-3

    جلال حسن
    على فاضل – على فايز – مصطفى ناظم – ضرغام اسماعيل
    إبراهيم بايش – أمجد عطوان – أمير العماري
    حسين على – ايمن حسين – شيكو كريم

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    أهلا بكم في البث المباشر لمباراة العراق وعمان في نهائي بطولة كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.

    والآن وصلنا إلى المرحلة الأخيرة فيها والتي ستجمع بين منتخب العراق، ومنتخب عمان، على ملعب البصرة الدولي.

    سيتجدد اللقاء بين المنتخبين من جديد، بعدما لعبا في افتتاح البطولة، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، على نفس الملعب يوم السادس من يناير.

    وتصدر بعدها منتخب العراق المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب عمان خلفه بنفس العدد من النقاط، ولكن فارق الأهداف كان لصالح أسود الرافدين.