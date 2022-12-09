77' بطاقة صفراء للمدافع ماركينيوس بعد تدخل قوي على لاعب كرواتيا
مباشرالبرازيل وكرواتيا: مباشر لحظة بلحظة
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مجددًا، ليفاكوفيتش يتصدى لفرصة خطيرة للبرازيل
76' ريتشارلسون يتحرك خارج منطقة الجزاء ويمرر إلى نيمار الذي يسدد ولكن حارس كرواتيا يتصدى وتخرج لركنية
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تبديلين لمنتخب كرواتيا
71' خروج كراماريتش وباساليتش ودخول فلاسيتش وبيتكوفيتش
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67' بطاقة صفراء من نصيب كاسيميرو بعد تدخل قوي على كراماريتش
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أوووووه ماذا أهدرت يا باكيتا
65' باكيتا يتجاوز بشكل رائع وينفرد بالمرمى ويسدد! ولكن ليفاكوفيتش يواصل التألق ويتصدى للكرة.. ركنية للبرازيل
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تبديل ثاني للبرازيل
63' خروج فينسيوس جونيور ودخول رودريجو
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62' عررضية من بيرسيتش ولكن أليسون يمسك بالكرة
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تبديل أول للبرازيل
55' خروج رافينيا ودخول أنتوني
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أووووووه نيمار يهدر فرصة هدف محقق!
55' تمريرة رائعة من ريتشارلسون إلى نيمار الذي كانت لديه فرصة لتسجيل الهدف الأول ولكن ليفاكوفيتش يتصدى لها ببراعة
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53' بيرسيتش يحاول لعب عررضية ولكن الكرة تمر من أمام باساليتش وتخرج لركلة مرمى
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أووووه الهدف الأول يضيع من البرازيل
47' عررضية من الجهة اليمنى، جفارديول كاد أن يسجل بالخطأ في مرماه ولكن الحارس يتصدى لها
تلتها فرصة أخرى، نيمار يسدد، الدفاع يعترض وتصل إلى فينسيوس ويسدد! ولكن ليفاكوفيتش يتصدى مرة أخرى.. الحكم يحتسب الهجمة الثانية تسلل
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين
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فرصة للبرازيل
42' ركلة حرة مباشرة للبرازيل، نيمار يسدد الكرة ولكنها تصطدم بالجدار قبل أن يمسك بها ليفاكوفيتش
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30' بطاقة صفراء من نصيب بروزوفيتش بعد أن قام بشد نيمار من القميص
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29' تسديدة قوووية من بيرسيتش ولكن الكرة عالية عن المرمى
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بطاقة صفراء أولى في المباراة
24' دانيلو يتحصل على إنذار بعد تدخل متهور على يورانوفيتش
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22' تسديدة من كاسيميرو، ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية
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فرصتين متتاليتين للبرازيل
20' تسديدة من فينسيوس يتعرضها جفارديول، تلتها تسديدة أخرى من نيمار ولكنها سهلة في يد ليفاكوفيتش
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14' عررضية من مودريتش الذي قطع الكرة من كاسيميرو بعد الضغط عليه، ولكن ميليتاو يشتتها
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خطيرررة لكرواتيا
12' عرررضية من الجهة اليمنى بقدم باساليتش، بيرسيتش يحاول تسديد الكرة في المرمى ولكنه يلمسها بشكل ضعيف
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محاولة برازيلية أولى
4' تسديدة قوووية من فينسيوس ولكن ليفاكوفيتش يمسك بالكرة
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انطلاق المباراة
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تشكيل كرواتيا ضد البرازيل
اختار زلاتكو داليتش الاعتماد على التشكيل التالي..
التشكيل: 4-3-3
دومينيك ليفاكوفيتش
بورنا سوسا - يوشكو جفارديول - ديان لوفرين - يوسيب يورانوفيتش
ماتيو كوفاسيتش - لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش
إيفان بيريسيتش - أندري كراماريتش - ماريو باساليتش
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تشكيل البرازيل ضد كرواتيا
اختارتيتي مدرب البرازيل الاعتماد على التشكيل التالي..
التشكيل: 4-2-3-1
أليسون بيكر
أليكس ساندرو - ماركينيوس - تياجو سيلفا - إيدير- ميليتاو
كاسيميرو - لوكاس باكيتا
فينسيوس جونيور - نيمار - رافينيا
ريتشارلسون
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الانتظار انتهى أخيرًا، وها قد جاء كأس العالم 2022، التي تستضيفه قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.
يلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره الكرواتي وجهًا لوجه في أولى مباريات دور ربع النهائي، والذي سيُقام على ملعب المدينة التعليمية.
تأهل السيليساو لتلك المرحلة عقب تجاوز الشمشمون الكوري برباعية مقابل هدف، في حين أن منتخب كرواتيا كان قد تفوق بصعوبة على اليابان بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
سيتقابل الفائز من مباراة البرازيل وكرواتيا مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وهولندا.