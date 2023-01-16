مباشربث مباشر: شاهد مباراة البحرين وعمان في نصف نهائي كأس الخليج خليجي 25
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شاهد البث المباشر لمباراة البحرين وعمان في كأس الخليج
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تشكيلة عمان ضد البحرين في نصف نهائي خليجي 25
أما برانكو إيوانكوفيتش، المدير الفني لمنتخب عمان، قرر اللعب بالشكل الآتي:
الخطة 4-4-2
ابراهيم المخيني
أحمد الكعبي – فهمي دوربين – أحمد الخميسي– محمد المسلمي
جميل اليحمدي – حارب السعدي – زاهر الأجبري
صلاح اليحياني – المنذر العلوي – عصام الصبحي
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تشكيلة البحرين ضد عمان في نصف نهائي خليجي 25
يعتمد هيليو سوزا، مدرب البحرين، على التشكيل التالي
الخطة 4-2-3-1
سيد محمد جعفر
سيد رضا عيسي - وليد الحيام - أمين بن عدي - سيد ضياء سعيد
علي حرم - جاسم الشيخ
عبدالوهاب المالود - علي مدن - مهدي حميدان
عبدالله يوسف
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أهلا بكم في البث المباشر لمباراة البحرين وقطر في نصف نهائي بطولة كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.
منتخب البحرين تصدر المجموعة الثانية بواقع 7 نقاط ليتأهل في المركز الأول دون تحقيق أي خسارة في دور المجموعات.
ويسعى منتخب البحرين للوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب الثاني له على التوالي بعد التتويج بالنسخة الماضية في قطر.
أما منتخب عمان، فقد نجح في التفوق على المنتخب السعودي ليصل إلى النقطة السابعة دون أي خسارة، ولم يحقق المنتخب اللقب منذ 2017