أهلا بكم في البث المباشر لمباراة البحرين والكويت في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.

البحرين حامل اللقب يسير بشكل أكثر من جيد في البطولة، نجح في الفوز على كل من قطر والإمارات ويريد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز على الكويت.

بينما الكويت أحيوا حظوظهم في التأهل إلى الدور الثاني بفوز شاق على الإمارات بهدف متأخر ليصلوا إلى النقطة رقم 3 ويصبح فوزهم على البحرين معززًا لحظوظهم في التأهل إلى نصف النهائي بدرجة كبيرة.