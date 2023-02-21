من المقرر أن تقام مباراتي الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة الغرب يوم الخميس 23 فبراير 2023، على أن تقام مباراة الدور نصف النهائي يوم الأحد 26 فبراير 2023.
مباشرنتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023
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ما هو موعد دور ربع ونصف النهائي لدوري أبطال آسيا 2022-23؟
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ما هو نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023؟
لا توجد أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة الآخر في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا، فجميع الاحتمالات مفتوحة ويمكن أن يتقابل فريقان من نفس البلد.
وستحدد القرعة مسارات الفرق المشاركة في ربع النهائي وحتى النهائي، وسيتم على أساسها تحديد مباريات نصف النهائي، وسيتم إجراء قرعة هذا الدور مع قرعة ربع النهائي في نفس اليوم.
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نتيجة قرعة الدور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا 2022-23
قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا أسفرت عن مواجهة قوية بين الدحيل القطري والشباب السعودي، فيما سيلعب الهلال حامل اللقب أمام فولاد الإيراني..
المباراة الدحيل - الشباب فولاد - الهلال
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ما هي الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023؟
تأهل ناديي الهلال والشباب من السعودية كما أقصى الدحيل مواطنه الريان ويتواجد فولاذ الإيراني ليكمل عقد المتأهلين
الفريق الدولة الدحيل قطر الشباب المملكة العربية السعودية فولاذ خوزستان إيران الهلال المملكة العربية السعودية
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أهلا بكم في البث المباشر لقرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023 والتي تٌقام في قطر وتحديدًا على ستاد الثمامة.
دخلت نسخة 2022-23 من بطولة دوري أبطال آسيا مرحلة الحسم، مع انطلاق الأدوار الإقصائية من البطولة لمنطقة غرب القارة، والتي تقام في قطر خلال الفترة من 19 وحتى 26 فبراير 2023 بنظام التجمع.
مباريات الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة الغرب بدأت بالفعل بانطلاق مباريات دور الستة عشر واقترب هذا الدور من نهايته، خاصة وأن المرحلة الإقصائية تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.
الدحيل القطري كان أول المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة بعد فوزه على مواطنه الريان، فيما تمكن الشباب السعودي من تخطي عقبة ناساف الأوزبكي ليضمن مقعدًا في ربع النهائي.
كما خرج الفيصلي أمام فولاذ الإيراني، وأطاح الهلال السعودي بجاره الإماراتي شباب أهلي دبي.
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ما هي القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023؟
يتم نقل قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023 عبر beIN الإخبارية، كما ينقلها الاتحاد الأسيوي لكرة القدم عبر "يوتيوب".
الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 الثلاثاء 21 فبراير 2023،
09:00 السعودية، 10:00 الإمارات
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