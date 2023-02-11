مباشربث مباشر: شاهد مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022
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تشكيل ريال مدريد ضد الهلال
اختار كارلو أنشيلوتي الفريق الآتي لخوض القمة
التشكيل: 4-3-3
أندري لونين
إدواردو كامافينجا- دافيد ألابا - أنطونيو روديجير - داني كارباخال
توني كروس - أوريلين تشاوميني - لوكا مودريتش
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيدريكو فالفيردي
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تشكيل الهلال ضد ريال مدريد
قرر المدرب رامون دياز اعتماد على التشكيل التالي
التشكيل: 4-3-3
عبدالله المعيوف
خليفة الدوسري - جانج هيون سو - علي آل بليهي - سعود عبد الحميد
جوستافو كويلار - محمد كنو - أندريه كاريلو
سالم الدوسري - لوسيانو فييتو - موسى ماريجا
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أهلًا بكم في البث الكتابي المباشر للمواجهة العربية العالمية التي ستجمع بين االهلال السعودي زعيم آسيا وريال مدريد ملك أوروبا، في إطار نهائي مونديال الأندية والذي يُقام في المغرب، وسيُلعب اللقاءعلى ستاد عبدلله مولاي.
تأهل الهلال إلى المباراة الختامية عقب تجاوز عقبتي الوداد وفلامنجو، حيث تغلب على بطل المغرب بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى بطل كوبا لبيرتادوريس في الوقت الأصلي بالفوز بثلاثة أهداف لهدفين.
في المقابل، صعد الملكي إلى النهائي عقب أن تغلب على الأهلي بنتيجة عريضة بأربعة أهداف مقابل هدف، ليضرب موعد مع عملاق عربي آخر وهو الهلال.
يطمح الريال في التتويج بالمسابقة للمرة الثامنة في تاريخه، مقابل المرة الأولى على الإطلاق للهلال.