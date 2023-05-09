50' تصووويبة قوية من بنزيما ولكنها تلمس الدفاع وتعتلي العارضة.. ركنية للريال
مباشرريال مدريد ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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خطيررررررررة للريال
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
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بطاقة صفراء لكروس
45' بعد تدخل قوي على جاندوجان
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41' عرررضية من جاندوجان ولكن الكرة تمر من أمام دفاع ريال مدريد بسلام
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الأول لريال مدريد
35' تصوووووووويبة صاروخية من فينسيوس تسكن المرمى على يمين إيدرسون
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31' عرررضية من رودريجو ولكن الكرة تمر فوق رأس فينسيوس
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28' توقف اللعب لعلاج جاندوجان بعد تدخل قوي من روديجير
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خطيرررررة للريال
24' فيني يستغل خطأ رودري في إرجاع الكرة، يخطفها وينطلق ويرسل عررررضية ولكن دياز يتألق ويبعد الكرة قبل أن تصل إلى بنزيما
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19' تصووويبة من جاندوجان ولكن الكرة بعيدة عن المرمى
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17' رودريجو يمرر كرة رائعة بإتجاه كريم بنزيما ولكن إيدرسون يخرج من مرماه ويمسك بالكرة
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السيتي يواصل الضغط
15' عرررضية من جريليتش إلى هالاند الذي يسدد برأسه ولكن كورتوا يمسك بالكرة
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فررررصة للسيتي
14' مرتدة للسيتي، دي بروين يمرر إلى هالاند الذي يسدد ولكن الكرة تصل سهلة في يد كورتوا
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خطيررررررررررة للسيتي
13' تسديدة قووووووية من رودري ولكن كورتوا يتالق، يتصدى للكرة وتخرج لركنية
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خطيررررررة للسيتي
8' تصووويبة قوية من دي بروين من على حدود منطقة الجزاء ولكن كورتوا يتصدى لها
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4' تسديدة من جاندوجان ولكن دفاع الريال يعترض الكرة
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3' عررضية من دي بروين ولكن كامافينجا يعترض الكرة وتخرج لركنية
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1' تدخل قوي من جريليش على رودريجو في أول ثواني المباراة
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انطلاق المباراة