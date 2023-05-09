مباشرريال مدريد ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 على ملعب سانتياجو برنابيو

Vinicius Haaland Real Madrid Manchester CityGetty Images
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ملخص

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    خطيررررررررة للريال

    50 تصووويبة قوية من بنزيما ولكنها تلمس الدفاع وتعتلي العارضة.. ركنية للريال

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول

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    بطاقة صفراء لكروس

    45 بعد تدخل قوي على جاندوجان

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    41 عرررضية من جاندوجان ولكن الكرة تمر من أمام دفاع ريال مدريد بسلام

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الأول لريال مدريد

    35 تصوووووووويبة صاروخية من فينسيوس تسكن المرمى على يمين إيدرسون

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    31 عرررضية من رودريجو ولكن الكرة تمر فوق رأس فينسيوس

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    28 توقف اللعب لعلاج جاندوجان بعد تدخل قوي من روديجير

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    خطيرررررة للريال

    24 فيني يستغل خطأ رودري في إرجاع الكرة، يخطفها وينطلق ويرسل عررررضية ولكن دياز يتألق ويبعد الكرة قبل أن تصل إلى بنزيما

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    19 تصووويبة من جاندوجان ولكن الكرة بعيدة عن المرمى

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    17 رودريجو يمرر كرة رائعة بإتجاه كريم بنزيما ولكن إيدرسون يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

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    السيتي يواصل الضغط

    15 عرررضية من جريليتش إلى هالاند الذي يسدد برأسه ولكن كورتوا يمسك بالكرة

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    فررررصة للسيتي

    14 مرتدة للسيتي، دي بروين يمرر إلى هالاند الذي يسدد ولكن الكرة تصل سهلة في يد كورتوا

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    خطيررررررررررة للسيتي

    13 تسديدة قووووووية من رودري ولكن كورتوا يتالق، يتصدى للكرة وتخرج لركنية

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    خطيررررررة للسيتي

    8 تصووويبة قوية من دي بروين من على حدود منطقة الجزاء ولكن كورتوا يتصدى لها

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    4 تسديدة من جاندوجان ولكن دفاع الريال يعترض الكرة

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    3 عررضية من دي بروين ولكن كامافينجا يعترض الكرة وتخرج لركنية

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    1 تدخل قوي من جريليش على رودريجو في أول ثواني المباراة

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    انطلاق المباراة