78' الكرة تصل إلى فيني الذي يمرر الكرة وهو ساقط على الأرض إلى بنزيما الذي يودعها في المرمى بكل سهولة
مباشرريال مدريد ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بنزيما يسجل الأول للريال
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75' تسديدة من كارباخال ولكن الكرة بعيدة عن المرمى
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تبديل لليفربول
72' خروج ميلنر ودخول تشامبرلين
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العارضة تتعاطف مجددًا مع ليفربول
68' تمريرة رائع من فينسيوس إلى بنزيما الذي يسدد كرة قووية ولكنها ترتطم بالعارضة
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خطيرررررة للريال
63' مودريتش يمر من أرنولد بشكل رائع، يلعب عررضية ورأسية من فالفيردي ولكن الكرة تعلو المرمى
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62' عررضية خطيررة من ناتشو ولكن الدفاع يشتت الكرة
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تبديلين لليفربول
56' دخول إليوت وفيرمينو وخروج نونيز وجوتا
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54' فرصة لبنزيما داخل منطقة الجزاء ولكن أرنولد يعترض تسديدة الفرنسي
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أليسون يتألق من جديد
52' بيكر يتصدى لانفراد تام من فالفيردي وبعدها تسديدة من بنزيما
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
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45' تسديدة قووية من بنزيما، ترتطم بالدفاع وتصل سهلة في يد أليسون
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فرصة لليفربول
35' تسديدة قوووية من جاكبو ولكن كورتوا يتصدى لها وتخرج لركنية
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فررصة للريال
34' فيني يتوغل ويسدد ولكن أليسون يمسك بالكرة
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خطيررررررة لليفربول
35' نونيز يمر من كارباخال بشكل ررائع ويسدد كرة قوووية ولكن كورتوا يُخرجها بصعوبة لركنية
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30' عررضية رائعة من فابينيو ورأسية من نونيز ولكن الكرة تصل سهلة في يد كورتوا
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26' عررضية من أرنولد وراسية من جاكبو ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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قذائف مدريدية على مرمى ليفربول!
22' تسديدة أخرى صاااروخية من مودريتش ولكن الكرة تمر من فوق العارضة بقليل
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أوووووه العارضة تحرم الريال من الأول
19' تسديدة صااااروخية من كامافينجا ولكن الكرة ترتطم بالعارضة
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فررصة لليفربول
18' عررضية من صلاح إلى جوتا ولكن البرتغالي يسدد الكرة بشكل سئ