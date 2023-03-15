مباشرريال مدريد ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 على ملعب سانتياجو برنابيو...

Real Madrid Liverpool Ligue des champions
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ملخص

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بنزيما يسجل الأول للريال

    78 الكرة تصل إلى فيني الذي يمرر الكرة وهو ساقط على الأرض إلى بنزيما الذي يودعها في المرمى بكل سهولة

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    75 تسديدة من كارباخال ولكن الكرة بعيدة عن المرمى

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    تبديل لليفربول

    72 خروج ميلنر ودخول تشامبرلين

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    العارضة تتعاطف مجددًا مع ليفربول

    68 تمريرة رائع من فينسيوس إلى بنزيما الذي يسدد كرة قووية ولكنها ترتطم بالعارضة

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    خطيرررررة للريال

    63 مودريتش يمر من أرنولد بشكل رائع، يلعب عررضية ورأسية من فالفيردي ولكن الكرة تعلو المرمى

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    62 عررضية خطيررة من ناتشو ولكن الدفاع يشتت الكرة

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    تبديلين لليفربول

    56 دخول إليوت وفيرمينو وخروج نونيز وجوتا

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    54 فرصة لبنزيما داخل منطقة الجزاء ولكن أرنولد يعترض تسديدة الفرنسي

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    أليسون يتألق من جديد

    52 بيكر يتصدى لانفراد تام من فالفيردي وبعدها تسديدة من بنزيما

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

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    45 تسديدة قووية من بنزيما، ترتطم بالدفاع وتصل سهلة في يد أليسون

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    فرصة لليفربول

    35 تسديدة قوووية من جاكبو ولكن كورتوا يتصدى لها وتخرج لركنية

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    فررصة للريال

    34 فيني يتوغل ويسدد ولكن أليسون يمسك بالكرة

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    خطيررررررة لليفربول

    35 نونيز يمر من كارباخال بشكل ررائع ويسدد كرة قوووية ولكن كورتوا يُخرجها بصعوبة لركنية

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    30 عررضية رائعة من فابينيو ورأسية من نونيز ولكن الكرة تصل سهلة في يد كورتوا

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    26 عررضية من أرنولد وراسية من جاكبو ولكن الكرة تمر بجوار القائم

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    قذائف مدريدية على مرمى ليفربول!

    22 تسديدة أخرى صاااروخية من مودريتش ولكن الكرة تمر من فوق العارضة بقليل

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    أوووووه العارضة تحرم الريال من الأول

    19 تسديدة صااااروخية من كامافينجا ولكن الكرة ترتطم بالعارضة

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    فررصة لليفربول

    18 عررضية من صلاح إلى جوتا ولكن البرتغالي يسدد الكرة بشكل سئ