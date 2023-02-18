أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة بين أوساسونا وريال مدريد على ملعب السادار.

يحتل ريال مدريد وصافة الترتيب برصيد 48 نقطة ويسعى الفريق لتحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق بينه وبن المتصدر برشلونة إلى خمس نقاط فقط، على أمل أن يتعثر العملاق الكتالوني في نفس الجولة.

في المقابل يتواجد أوساسونا في المركز العاشر برصيد 30 نقطة ويرغب بالانتصار الذي غاب عنه في أخر 4 مباريات من الدوري حيث تعادل في ثلاث لقاءات وخسر في آخر.