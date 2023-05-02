46' ميليتاو يحتفظ بالكرة أكثر من اللازم، يتم الضغط عليه، يحاول تمرير الكرة إلى كورتوا الذي كان قد خرج قليلًا من مرماه، الكرة تصل إلى كوبو ليسددها في المرمى الخالي بسهولة
مباشرريال سوسييداد ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول لسوسيداد
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45' تصووويبة من سورلوث ولكن الكرة فوق المرمى
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
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45' سورلوث يسقط متألمًا بعد التحام بالرأس بينه وبين روديجير
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44' الدقائق تمر دون أي فرص خطيرة مؤخرًا على المرمى
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35' هدوء نسق اللعب في الدقائق الماضية
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27' تصووويبة من رودريجو ولكن ريميرو يمسك بالكرة
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22' مطالبات بركلة جزاء لسوسيداد بعد التحام بين ميليتاو مع أوريازابال ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب
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أوووووووووووه كورتوا يتألق
19' سورلوث يحصل على الكرة من أمام روديجير ويمرر إلى سيلفا أمام المرمى ويسدد الكرة ولكن كورتوا يتألق ويتصدى لها
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أوووووووووووووووووه العارضة تحرم سوسيداد من الهدف الأول
15' ركنية للفريق الباسكي، يسددها كوبو، لمسة بالرأس تصل إلى زوبيميندي أمام المرمى ولكن كرته ترتطم بالعارضة
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خطيرررررررة لريال سوسيداد
11' عرررضية من الجهة اليمنى، سورلوث يسدد! ولكن روديجير يعترضها وتخرج لركنية
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قرررريبة للريال
8' عررضية تصل إلى ميليتاو ورأسية قوووية ولكن ريميرو يتصدى للكرة بصعوبة وتخرج لركنية
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فرررصة أولى للريال
5' تسديدة قوووية من تشواميني ولكن حارس ريال سوسيداد يتصدى للكرة
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انطلاق المباراة
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تشكيل ريال سوسيداد ضد ريال مدريد
قرر ألجاوسيل الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-3-3
أليكس ريميرو
أندوني جوروسابيل - إيجور زوبيلديا - روبين لو نورماند - أيهن مونوز
ديفيد سيلفا - مارتن زوبيميندي - ميكيل ميرينو
ميكيل أوريازابال - أليكساندر سورلوث - تاكيفوسا كوبو
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تشكيل ريال مدريد ضد ريال سوسيداد
سوف يعتمد أنشيلوتي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
تيبو كورتوا
ناتشو - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
توني كروس - أوريلين تشاوميني - داني سيبايوس
رودريجو - ماريانو دياز - ماركو أسينسيو
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي للمواجهة التي ستجمع بين ريال سوسيداد وريال مدريد في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني 2022-2023 على ملعب أنويتا.
يحتل ريال مدريد وصافة الترتيب برصيد 68 نقطة ويبحث عن تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على أمله الضعيف جدًا في المنافسة على لقب الدوري، خاصًة مع فوز برشلونة على أوساسونا وارتفاع الفارق إلى 14 نقطة.
في المقابل يتواجد ريال سوسيداد في المركز الرابع ويطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور بالإضافة إلى غياب بعض اللاعبين المهمين عن الملكي أمثال فيني، بنزيما ومودريتش، من أجل أن يحقق الانتصار ويحافظ على مركزه المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.