مباشرريال مدريد ضد جيرونا: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة ساخنة بين ريال مدريد وجيرونا على ملعب سانتاجو برنابيو.
يحتل ريال مدريد وصافة الترتيب برصيد 31 نقطة بعد فوز برشلونة يوم أمس على فالنسيا بهدف نظيف، ويسعى لمواصلة الانتصارات للانفراد بالصدارة من جديد.
في المقابل يتواجد جيرونا في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط، ويسعى لتحقيق أي نتيجة إيجابية للخروج من قاع الترتيب وتحسين موضعه في الجدول.
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بطاقة صفراء للاعب جيرونا
51' فينسيوس جونيور يسقط على أرض الملعب بعد اعتداء من لوبيز.. الحكم يكتفي بالبطاقة الصفراء
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
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محاولة لفالفيردي
45' تسديدة قووية من فالفيردي ولكن الكرة بجوار القائم
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أووووووه العارضة تحرم جيرونا من التقدم!
37' فاليري يتجاوز كارباخال بشكل رائع، يمرر إلى هيريرا الذي يصووووب كرة قوووية ولكنها في العارضة
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25' تسديدة من فالفيردي ولكن الكرة تصل سهلة في يد جازانيجا
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أوووووه القائم يحرم ريال مدريد من الهدف الأول
23' تسديدة قوووية من رودريجو ولكن الكرة ترتطم بالقائم
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22' تصووويبة قوووية من كامافينجا ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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أووووووووه خطيررررة لجيرونا
19' عررضية رائعة من الجهة اليمنى لجيرونا، تصل إلى فاليري الذي يسددها برأسه قوووية ورائعة ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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أوووه جازانيجا يصحح خطأه
14' حارس جيرونا كاد أن يخطي في استلام التمريرة بقدمه لتتجاوزه وتسكن مرماه، ولكنه يلحق بها قبل رودريجو ويشتت الكرة
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محاولة خطيرررة من رودريجو
9' تسديدة رررائعة من البرازيلي ولكن جازانيجا يُخرج الكرة بأطراف أصابعه لركنية
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جيرونا يرد التهديد
2' خطيررررة لجيرونا، عرضية من الجهة اليمنى، تصطدم بإحدى اللاعبين وتصل إلى كاستيلانوس الذي يسدد الكرة خطيرررة ولكنها تمر بجوار القائم
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فرررصة أولى للريال
1' عررضية من كارباخال إلى مودريتش الذي يسدد من لمسة واحدة ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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انطلاق المباراة
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تشكيل جيرونا ضد ريال مدريد
قرر ميجيل سانشيز الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 5-4-1
باولو جازانيجا
ميجيل جوتيريز - دافيد سيلفا - أرناو مارتينيز - سانتياجو بوينو - يان كوتو
فاليري فيرنانديز - أليكس جارسيا - أوريول روميو - أنخيل هيريرا
فالنتين كاستيلانوس
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تشكيل ريال مدريد ضد جيرونا
سوف يعتمد أنشيلوتي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
تيبو كورتوا
فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - أنطونيو روديجر - داني كارباخال
توني كروس - أوريلين تشاوميني - لوكا مودريتش
فينسيوس جونيور - رودريجو جوس - فيدريكو فالفيردي