68' تسديدة قووية من جيمس ولكن ميليتاو يعترضها وتخرج لركنية
مباشرتشيلسي ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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ثلاثة تبديلات لتشيلسي
67' دخول كل من مودريك، رحيم سترلينج وفيليكس
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الهدف الثاني يضيع من ريال مدريد
65' رودريجو يمرر إلى بنزيما، ولكن كريم يسدد الكرة بشكل ضعيف
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64' تسديدة قوووية من إنزو ولكن كورتوا يتصدى لها
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59' تسديدة من كالاجير ولكن كورتوا يمسك بالكرة
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول لريال مدريد
57' تمريرة رررائعة بإتجاه رودريجو الذي يتوغل في المساحة، يلعب عرررضية إلى فيني الذي يمرر له الكرة مجددًا قبل أن يسددها في المرمى
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خطيرررة من تشيلسي
56' كانتي يمرر إلى كاي الذي ينطلق ويسدد! ولكن كورتوا يمسك بالكرة
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54' تسديدة قووووية من إنزو ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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هدف ضائع من تشيلسي
52' عرررضية الدفاع يشتتها وتصل إلى كانتي أمام المرمى، الفرنسي يسدد ولكن ميليتاو يعترض الكرة وتخرج لركنية
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50' بطاقة صفراء للاعب ريس جيمس بعد تدخل قوي على كامافينجا
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
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مستحيل مستحيل! الهدف الأول يضيع من تشيلسي
45' عرررضية رائعة من جيمس، تصل إلى كوكوريلا أمام المرمى وتسديدة قووية ولكن كورتوا يُبدع ويتصدى لها!
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41' عرررضية رائعة من لوكا مودريتش ولكن فيني يسدد الكرة بشكل سئ، وتخرج لركلة مرمى
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34' بطاقة صفراء من نصيب كوكوريلا لاعب تشيلسي
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31' لوكا يستلم الكرة، ينطلق بشكل رررائع ويسدد من زاوية صعبة ولكن كيبا يتصدى لها وتخرج لركنية
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24' عرررضية من كالاجير ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع ريال مدريد
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21' بطاقة صفراء للمدافع ميليتاو، بالتالي سيغيب عن ذهاب نصف النهائي، في حال تأهل فريقه
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خطيررررة للريال
19' عرضية من الجهة اليمنى إلى رودريجو الذي يسدد الكرة قووووية ولكن كيبا يتصدى لها وتخرج لركنية
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17' تمريرة طولية رائعة بإتجاه سيلفا الذي يلعب الكرة عررضية برأسه بإتجاه هافيرتز ولكن الكرة تطول، ويعيدها كارباخال إلى حارس المرمى بسهولة