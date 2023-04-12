قرر فرانك لامبارد الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 3-5-2
كيبا أريزابالاجا
كاليدو كوليبالي - تياجو سيلفا - ويسلي فوفانا
بن تشلويل - ماتيو كوفاتسيتش - نجولو كانتي - إنزو فيرنانديز - ريسي جيمس
رحيم سترلينج - جواو فيليكس
قرر فرانك لامبارد الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 3-5-2
كيبا أريزابالاجا
كاليدو كوليبالي - تياجو سيلفا - ويسلي فوفانا
بن تشلويل - ماتيو كوفاتسيتش - نجولو كانتي - إنزو فيرنانديز - ريسي جيمس
رحيم سترلينج - جواو فيليكس
Your Chelsea! 🔵#UCL pic.twitter.com/IcN5ciolqy— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 12, 2023
سوف يعتمد كارلو أنشيلوتي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
تيبوا كورتوا
إدواردو كامافينجا - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
لوكا مودريتش - فيدريكو فالفيردي - توني كروس
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو جوس
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 12, 2023
🆚 @ChelseaFC_Sp#UCL pic.twitter.com/UBekIa10XO
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة التي ستجمع بين ريال مدريد وتشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، على ملعب سانتياجو برنابيو.
نجح الملكي في تخطي الريدز في ثمن النهائي بعد أن فاز على العملاق الإنجليزي ذهابًا وإيابًا، بنتيجة تاريخية بخماسية في آنفيلد وبهدف نظيف في مدريد، ويسعى لتكرار تفوقه على فريق إنجليزي آخر عندما يستضيف البلوز في لقاء الليلة، يطمح المرينجي في فوز مريح استغلالًا أنه سيلعب على أرضه ووسط جمهوره.
يطمح تشيلسي بقيادة مدربه المؤقت لامبارد في تحقيق مفاجأة والعودة إلى دياره بنتيجة إيجابية! الماضي يحكي أن الفريق اللندني لا يظهر بمستوى مختلف في البطولة سوى بعد إقالة المدرب بصورة غير متوقعة، هل يعيد التاريخ نفسه أمام البطل الاستثنائي لهذه البطولة؟