أهلا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة التي ستجمع بين ريال مدريد وتشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، على ملعب سانتياجو برنابيو.

نجح الملكي في تخطي الريدز في ثمن النهائي بعد أن فاز على العملاق الإنجليزي ذهابًا وإيابًا، بنتيجة تاريخية بخماسية في آنفيلد وبهدف نظيف في مدريد، ويسعى لتكرار تفوقه على فريق إنجليزي آخر عندما يستضيف البلوز في لقاء الليلة، يطمح المرينجي في فوز مريح استغلالًا أنه سيلعب على أرضه ووسط جمهوره.

يطمح تشيلسي بقيادة مدربه المؤقت لامبارد في تحقيق مفاجأة والعودة إلى دياره بنتيجة إيجابية! الماضي يحكي أن الفريق اللندني لا يظهر بمستوى مختلف في البطولة سوى بعد إقالة المدرب بصورة غير متوقعة، هل يعيد التاريخ نفسه أمام البطل الاستثنائي لهذه البطولة؟