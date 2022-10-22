71' تمريرة رائعة بالكعب من رودريجو إلى فينسيوس الذي يراوغ بونو ويسدد الكرة ولكنها خارج المرمى

بونو يسقط مصابًا بعد التحامه مع كارمونا في الهجمة الأخيرة