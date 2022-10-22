مباشرريال مدريد ضد إشبيلية: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني
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خطيررررة لريال مدريد
71' تمريرة رائعة بالكعب من رودريجو إلى فينسيوس الذي يراوغ بونو ويسدد الكرة ولكنها خارج المرمى
بونو يسقط مصابًا بعد التحامه مع كارمونا في الهجمة الأخيرة
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70' تسديدة قوووية من إشبيلي ولكن الكرة بعيدة قليلًا عن القائم الأيسر لإشبيلية
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تبديلين متتاليين لإشبيلية
دخول كارومنا بدلًا من نافاس.. تلاه بعدها بدقائق قليلة دخول جوميز بدلًا من توريس
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بطاقة صفراء لمدافع إشبيلية
65' بطاقة صفراء من نصيب جوديلج بعد تدخل قوي على فينسيوس
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تبديل أول لريال مدريد
64' خروج تشاوميني ودخول كامافينجا
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62' عررررضية من كارباخال ولكن بونو يخرج من مرماه ويمسك بالكرة
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أوووووه لاميلا كاد أن يضيف الثاني
59' مونتييل يقطع الكرة بشكر ررائع، يتوغل ويمرر إلى لاميلا الذي يسدد كرة مقوسة قووية ولكنها تمر بجوار القائم
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58' تسديدة قوووية من فينسيوس ولكن الكرة في أحضان الحارس ياسين بونو
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خطيرررررة من إشبيلية
57' عرررضية رائعة من نافاس، تصل إلى إيسكو الذي يسددها من لمسة واحدة على الطائر ولكنها ترتطم بالشباك الخارجية
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول إشبيلية يسجل التعادل
54' تمريرة رررائعة من مونتييل إلى لاميلا الذي يلمس الكرة بشكل جميل، هادئ ومخادع للحارس كورتوا
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سيطرة مدريدية
52' سيطرة من ريال مدريد في أولى دقائق الشوط الثاني
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم الريال بهدف نظيف
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أووووه ماذا أهدرت يا فينسيوس
43' خطيرررررة للريال، فينسيوس ينفرد بالمرمى، يحاول مراوغة بونو ولكن الكرة تطووول وتخرج لركلة مرمى
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الثاني يضيع من مودريتش
39' مرتدة حطيررة للريال، الكرة تصل إلى لوكا، الذي يراوغ ويسدد ولكن تيليس يتدخل ويعترض الكرة.. ركنية للملكي
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خطأ لإشبيلية من مكان حطير
37' ركلة حرة للفريق الأندلسي على حدود لمنطقة بعد تدخل قوي على لاميلا من تشاوميني
لكن الكرة تصطدم بالحائط
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33' تسديدة من لوكا مودريتش من خارج المنطقة ولكن الكرة بعيدة قليلًا عن المرمى
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بطاقة صفراء لظهير إشبيلية
30' بطاقة صفراء للأرجنتيني مونتييل بعد تدخل قوي للغاية على فينسيوس
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خطيرررة لريال مدريد
21' رودريجو يتوغل بشكل ررائع ويسدد ولكن كرته تمر بعيدة عن مرمى إشبيلية
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ركلة حرة خطيرررة من ألابا
19' ألابا يسدد الركلة الحرة بشكل ررائع، ولكن تسديدته تمر فوق العارضة بسنتيمترات
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18' خطأ لريال مدريد على حدود المنطقة تقريبًا.. بعد عرقلة فينسيوس
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فرصة لإشبيلية
15' محاولة من لاميلا الذي يسدد! ولكن ميليتاو يعترض الكرة وتخرج لركنية
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11' عررضية خطيرة لإشبيلية ولكن كارباخال يعترض لاميلا بشكل رائع لتمر الكرة بسلام على دفاع الملكي
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول مودريتش يسجل الأول للريال
5' فينسيوس يراوغ مونتييل بشكل رررائع ويمرر كرة على طبق من ذهب إلى لوكا الذي يسددها في المرمى بكل سهولة بعد خروج بونو من مرماه
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4' الكرة تصل إلى فينسيوس في العمق، البرازيلي يحاول المراوغة ولكن الكرة تطول وتصل إلى بونو
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ضغط مبكر لأصخاب الأرض
3' ضغط مبكر من الريال على إشبيلية لتسجيل الهدف الأول
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انطلاق المباراة
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تشكيل إشبيلية ضد ريال مدريد
قرر أوناي خورخي سامباولي الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-3-3
ياسين بونو
أليكس تيليس - ماركاو - نيمانيا جوديلج - جونزالو مونتييل
أوليفير توريس - إيفان راكيتيتش - جون جوردان
إيريك لاميلا - إيسكو - جيسوس نافاس
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تشكيل ريال مدريد ضد إشبيلية
سوف يعتمد أنشيلوتي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
تيبو كورتوا
فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
توني كروس - أوريلين تشاوميني - لوكا مودريتش
فينسيوس جونيور - رودريجو جوس - فيدريكو فالفيردي
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة ساخنة ومنتظرة بين ريال مدريد وإشبيلية على ملعب سانتاجو برنابيو.
يحتل ريال مدريد صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة ويسعى لمواصلة الانتصارات من أجل الحفاظ على فارق الثلاث نقاط بينه وبين برشلونة أقرب منافسيه، خاصًة وأن المباراة ستقوم على ملعبه ووسط جمهوره.
في المقابل يتواجد إشبيلية في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط فقط، ويرغب الفريق في إثبات تحسنه تحت قيادة سامباولي، ولا توجد فرصة على الإطلاق أكبر من مواجهة الملكي