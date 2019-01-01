برنامج حفل توزيع جوائز الأفضل في الدوري السعودي
2019-05-18T20:02:36Z
هذا هو برنامج الليلة قبل انطلاق الحدث المنتظر بدقائق
برنامج حفل جوائز الاتحاد السعودي لكرة القدم.🗒️ pic.twitter.com/h6MDLTVleD— موقع قول السعودي (@GoalSA) May 18, 2019
شاركنا في وضع تشكيل الأفضل في الدوري السعودي هذا الموسم
2019-05-18T20:02:09Z
صوت عبر تويتر للاعبك المفضل في كل مركز
الجماهير السعودية تختار سالم الدوسري كأفضل جناح أيسر في الدوري.👤 pic.twitter.com/pSmrmL3mfm— موقع قول السعودي (@GoalSA) May 18, 2019
2019-05-18T19:53:25Z
ينافس على جائزة أفضل لاعب هذا الموسم الخماسي عبد الرزاق حمد الله، ليندر تاوامبا، نور الدين أمرابط، بافيتيمبي جوميس ودجانيني تافاريس، أما جائزة أفضل لاعب سعودي فيتنافس عليها محمد كنو، سلطان الغنام، صالح الشهري، عبد العزيز البيشي وعبد الفتاح آدم... اضغط هنا للمزيد عن الحفل وتفاصيل أكثر عن جميع الجوائز
2019-05-18T19:53:10Z
جوائز الدوري السعودي هي جوائز تمنحها وتنظمها رابطة دوري المحترفين السعودي والتي يتم فيها تتويج الفائزين في 6 فئات مختلفة وهي جائزة أفضل لاعب، جائزة أفضل مدرب، جائزة أفضل لاعب واعد سعودي، جائزة أفضل لاعب سعودي، جائزة الحذاء الذهبي وجائزة القفاز الذهبي، وهي المرة الأولى التي يُنظم فيها رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حفل تكريم عن الموسم الكروي السعودي.
2019-05-18T19:48:42Z
فاز النصر بالدوري السعودي هذا الموسم بعد منافسةٍ شرسة مع الهلال حامل اللقب، وقدم لنا العالمي هدية سارة قادمة من المغرب تجمل اسم عبد الرزاق حمد الله، والذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه بعد تسجيله 34 هدفاً وضعوه على قمة هدافي الدوري، ونصب نفسه عل عرش أكثر اللاعبين تسجيلاً في موسم واحد من المسابقة... اضغط هنا بمطالعة ترتيب الدوري السعودي وهدافيه
2019-05-18T19:47:12Z
سيكون حفل الموسم الحالي للأفضل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ذو نكهةٍ خاصة، فكما أعلنت اللجنة المنظمة سيكون ضخماً ولائقاً بالدوري السعودي الذي لفت الأنظار بمحترفيه ومستوى فرقه هذا الموسم
2019-05-18T19:45:03Z
أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة لحفل توزيع جوائز الأفضل في موسم 2018-19 بالدوري السعودي..