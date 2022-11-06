مباشرتوتنهام ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي
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نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدفين لهدف
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93' عرررضية من بيرسياش، كوناتي يلمس الكرة ولكن أليسون يمسك بها
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تبدديل أخير لليفربول
91' خروج صلاح ودخول تشامبرلين
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أووووووووه توتنهام يهدر التعادل
89' عررضية رائعة من بيرسيتش، كين يلمس الكرة ولكنها تمر بغرابة من أمام بينتاكور
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تبديل لتوتنهام
دخول لوكاس مورا
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تبديل لليفربول
86' خروج نونيز ودخول جوميز
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84' أووووووه، عرررضية من هويبيرج، أليسون يرتقي ويشتت الكرة ويصطدم مع كولوسيفسكي
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أوووووووووه خطبررة من بينتاكور
82' عرررضية تصل إلى رودريجو الذي يسدد الكرة برأسه ولكن ألسون يتصدى لها
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أووووووووه التعادل كان قريبًا
78' ركنية لتوتنهام، الكرة تصل إلى لونجليه الذي يسدد الكرة برأسه ولكنها تمر فوق العارضة
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تبديلين لليفربول
دخول كورتيس جونز وهندرسون بدلًا من فيرمينو وإليوت
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بطاقة صفراء لكونتي
مدرب السبيرز قام بضرب الكر من يد مساعد كلوب بسبب رغبته في عدم إضاعة الوقت بحثًا عن التعادل
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول كين يقلص الفارق
69' كولوسيفسكي الذي نزل بديلًا للتو مرر الكرة بشكل رائع إلى كين الذي يسددها بشكل رررائع على يمين أليسون
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خطيرررررة من كين
67' ركلة حرة غير مباشرة، الكرة تصل إلى كين ورأسية رررائعة ولكنها تمر بجوار القائم بسنتيمترات
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62' تسديدة قوووية من ألكانتارا ولكنها تمر بعيدة قليلًا عن القائم
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56' تسديدة من نونيز من خارج المنطقة ولكن لوريس يمسك بالكرة
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54' أليسون يبطئ في التمرير وكاد أن يرتكب خطأ فادح بعد ضغط كين ولكن الكرة تمر بسلام
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فرررصة خطيررة من ليفربول
53' نونيز يمرر كرة على طبق من ذهب إلى صلاح الذي يسدد ولكن لوريس يمسك بالكرة
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ضغط مرعب من توتنهام
50' تسديدة من سيسنيون ولكنها تمر بجوار القائم بقليل
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أوووووووه هدفين متتاليين ضائعين من توتنهام
48' عررضية من سيسنيون إلى بيرسيتش ولكنها ترتطم بالعارضة
تلتها عررضية من داير كادت أن تخادع أليسون وتسكن الممرى ولكنه يخرجها بأطراف أصابعه لركنية
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خطيررررة لتوتنهام
47' ركنية للسبيرز، الكرة تصل إلى داير الذي يسددها برأسه ولكن أليسون يمسك بالكرة
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين نظيفين
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43' تسديدة قووووية من إليوت ولكن لوريس يتصدي لها وتخرج لركنية
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يضاعف النتيجة لليفربول
39' أليسون يحاول تمريرة الكرة بإتجا صلاح، داير يخطئ في إرجاع الكرة إلى لوريس، صلاح يخطف الكرة وينطلق ويلعبها من فوق لوريس
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26' سيسنيون يتجاوز أرنولد بسرعته بشكل رائع، ولكن كوناتي يتدخل وينقذ الموقف
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22' عرررضية من إيمرسون ولكن أليسون يشتت الكرة
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مطالبات بركلة جزاء لتوتنهام
19' بعد التحام بين أرنولد وسييسنيون ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب
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أوووووووووووه القائم يحرم توتنهام من التعادل
15' عررضية من الجهة اليمنى لتوتنهام، رأسية بالخطأ من أليسون الذي خرج من مرماه ليحاول تشتيت الكرة ولكنها تصطدم بالقائم
تلتها تسديدة قوووية من هويبيرج ولكن الحارس البرازيلي يمسك بالكرة
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جوووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يسجل الهدف الأول لليفربول
11' روبيرتسون يمرر إلى نونيز الذي يمهد الكرة إلى صلاح الذي يسددها قووية بشكل رائع على يسار لوريس
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خطيررررة لليفربول
6' تمريرة رائعة من أرنولد بإتجاه نونيز، الذي يتوغل ويسدد كرة قوووية ولكنها تمر بجوار القائم بقليل
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فرصة أولى لليفربول2 ' تمريراة رائعة في المساحة بإتجاه نونيز، الذي يسدد كرة قوووية ولكن لوريس يتصدى لها
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انطلاق المباراة
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 ومواجهة بين توتنهام وليفربول على ملعب توتنهام.
يتواجد توتنهام في المركز الرابع برصيد 26 نقطة بفارق 6 نقاط عن الثاني مانشستر سيتي، ويسعى الفريق لمواصلة النتائج الإيجابية من أجل الضغط على أندية مقدمة الترتيب.
أما ليفربول فيتواجد في الترتيب العاشر برصيد 16 نقطة ولا مجال أمام الفريق سوى الفوز لمحاولة الخروج من ذلك المأزق الذي وُجد فيه بسبب النتائج السيئة منذ بداية الموسم وعدم ثبات مستوى الفريق.
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تشكيل توتنهام ضد ليفربول
سوف يعتمد كونتي على العناصر الآتية:
الخطة | 3-5-1-1
هوجو لوريس
بن ديفيز - كليمون لونجليه - إيريك داير
ريان سيسنيون - بيير هويبيرج - يفيس بيسوما - رودريجو بينتاكور - إيمرسون رويال
إيفان بيرسيتش
هاري كين
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تشكيل ليفربول ضد توتنهام
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-4-2
أليسون بيكر
أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترنت أرنولد
فابينيو
تياجو ألكانتارا - هارفي إليوت
روبيرتو فيرمينو
محمد صلاح - داروين نونيز