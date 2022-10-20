مباشربرشلونة ضد فياريال: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني
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نهااااية المباراة بفوز برشلونة على فياريال بثلاثية نظيفة
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بطاقة صفراء لمدافع فياريال
90' إنذار من نصيب باو توريس بعد تدخل قوي على رافينيا
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قذيفة من بيدري
84' تسديدة قوووية من بيدري ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل
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خطيرررة لبرشلونة
84' تمريرة من ديمبيلي بإتجاه توريس الذي يتوغل ويسدد! ولكن الدفاع يعترضها وتخرج لركنية
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رافينيا يهدر الرابع
79' تمريرة رائعة بإتجاه ديمبيلي الذي يلعب عررضية إلى رافينيا، البرازيلي يلمس الكرة ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن
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فررصة لفياريال
70' عرررضية من الجهة اليمنى ورأسية من باينا ولكن الكرة تعلو المرمى قليلًا
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67' عرررضية من ألبا ولكن الكرة تمر من أمام الجميع.. هدوء نسق اللعب كثيرًا في الدقائق الأخيرة
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61' تدخل رائع من كوندي يحرم لاعب فياريال من الانفراد بالحارس تير شتيجن
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54' عررضية من ألبا، ليفا يلمس الكرة برأسه ولكن تصل سهلة في يد رولي
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فرصتين متتاليتين لبرشلونة
51' تمريرة رائعة من ألونسو بإتجاه ليفا الذي يراوغ ولكن الكرة تطول ويمسك بها رولي، تلتها فرصة لفاتي الذي يسدد ولكن الدفاع يعترضها وتخرج لركنية
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثية نظيفة
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42' تمريرة رائعة بإتجاه دانجوما ولكن الكرة تطول على الهولندي وتصل إلى تير شتيجن
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جووووووووووووووووووووووووووول فاتي يسجل الثالث لبرشلونة
38' فاصل مهاري رائع من فيران توريس قبل أن يلعب عررضية على طبق من ذهب إلى فاتي، يلمس الكرة وتصطدم بالقائم قبل أن يكملها بالكعب في المرمى
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فياريال يحاول التقليص
35' عرررضية من الجهة اليسرى ورأسية من بينو ولكن تير شتيجن يمسك بالكرة
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جوووووووول جوووووووووول ليفاندوفيسكي والثاني لبرشلونة
34' ليفاندوفيسكي يسجل الثاني لبرشلونة بتسديدة مذهلة في أقصى الزاوية اليسرى للحارس رولي
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جووووووووووووووووووووووووووووووول ليفاندوفيسكي يسجل الأول لبرشلونة
31' تمريرة رائعة من بيدري بإتجاه ألبا، عرررضية إلى ليفا الذي يستلم الكرة بالكعب بشكل رائع قبل أن يسددها بقوة في المرمى
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تبديل اضطراري لفياريال
24' خروج بيدرازا للإصابة ودخول موجيكا
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23' تسديدة أخرى من فاتي ولكن الكرة تصل سهلة في يد رولي
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خطيرررة لفياريال
22' تمريرة بإتجاه دانجوما الذي يتوغل في المساحة، يتجاوز كوندي ويسدد كرة قوووية ولكنها في الشباك الخارجية
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فاتي يحاول لوحده
21' محاولة جديدة لبرشلونة عن طريق فاتي أيضًا، تسديدة قووية ولكنها بعيدة عن المرمى
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فرصة لبرشلونة
19' عررضية من الجهة اليمنى عن طريق كوندي، ألبا يلحق بالكرة بصعوبة ويلعبها عررضية إلى فاتي ورأسية قووية ولكنها تعلو المرمى
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صعوبة في اختراق دفاع الضيوف
18' برشلونة يواجه صعوبة في اختراق دفاع فياريال ويواصل الاعتماد على العرضيات
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15' عررضية خطيررة لفيارال ولكن الكرة تمر من فوق رأس جاكسون
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10' تسديدة قووية من فيران توريس ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية
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سيطرة لأصحاب الأرض
7' سيطرة مبكرة من برشلونة على الكرة، مع محاولة فياريال للاعتماد على المرتدات
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فرصة أولى لبرشلونة
2' تسديدة قوووية من فاتي ولكن الكرة تمر بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى فياريال
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انطلاق المباراة
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة ساخنة ومنتظرة بين برشلونة وفياريال على ملعب كامب نو.
يحتل برشلونة وصافة الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل إعادة الفارق إلى ثلاث نقاط مرة أخرى وتعويض الخسارة التي تعرض لها في الكلاسيكو في الجولة السابقة.
في المقابل يتواجد فياريال في المركز السابع برصيد 15 نقطة، ويرغب الفريق الملقب بالغواصات الصفراء في الخروج بنتيجة إيجابية لمواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.
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تشكيل فياريال ضد برشلونة
قرر أوناي إيمري الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-4-2
جيرونيمو رولي
ألفونسو بيدرازا - راؤول ألبيول - باو توريس - كيكو فيرمينا
أليكس باينا - داني باريخو - مانو مورلانيس - يريمي بينو
نيكولاس جاكسون - دانجوما
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تشكيل برشلونة ضد فياريال
سوف يعتمد تشافي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
أندريه تير شتيجن
جوردي ألبا - ماركوس ألونسو - جوليس كوندي - سيرجي روبيرتو
بيدري - فرينكي دي يونج - جافي
أنسو فاتي - روبير ليفاندوفيسكي - فيران توريس