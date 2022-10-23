88' خطأ فاااادح من تير تشيجن، تم خطف الكرة من الألماني، مهاجم بيلباو يسدد الكرة على مرتين ولكن بوسكيتس وجارسيا يبعدان الكرة من على خط المرمى مرتين متتاليتين