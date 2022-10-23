مباشربرشلونة ضد بيلباو: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة برشلونة ضد بلباو في الدوري الإسباني
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استبسال دفاعي من برشلونة
88' خطأ فاااادح من تير تشيجن، تم خطف الكرة من الألماني، مهاجم بيلباو يسدد الكرة على مرتين ولكن بوسكيتس وجارسيا يبعدان الكرة من على خط المرمى مرتين متتاليتين
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روبيرتو يسقط متألمًا
83' سيرجيو روبيرتو يعاني على أرضية الملعب متألمًا بسبب سقوط خاطئ على الكتف
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82' تمريرة رائعة من بوسكيتس بإتجاه توريس ولكن سيمون يخرج من مرماه ويمسك بالكرة
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جووووووووووووووووووووووووووووووول توريس يسجل الرابع لبرشلونة
72' تمريرررة رائعة من ديمبيلي إلى توريس الذي يستلم الكرة ويسددها قوووية في المرمى
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أوووووووووووه توريس يهدر الرابع
67' خطيرررررة لبرشلونة، ديمبيلي يمرر إلى توريس الذي يسددها بالكعب ولكن سيمون يتصدى لها
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خطيرررررة لبرشلونة
65' تسديدة خطيرررة من فاتي ولكن لكرة تعلو العارضة بقليل
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برشلونة يُجري ثلاثة تبديلات
خروج ليفاندوفيسكي، بيدري وكوندي ودخول فاتي، توريس وألونسو
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تبديل اضطراري لفريق بيلباو
سانسيت يدخل بديلًا لداني جارسيا الذي خرج باكيًا متأثرًا بإصابته
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57' تسديدة قووية من ديمبيلي من خارج المنطقة ولكن الكرة في أحضان سيمون
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أووووه القائم يحرم برشلونة من الرابع
53' توغل رائع من روبيرتو وعررضية، الدفاع يحاول تشتيت الكرة وترتطم بقدم بيدري ومنها في القائم الأيمن
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45' عرررضية من ويليامز ولكن شتيجن يمسك بالكرة
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
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فررصة أولى لفريق بيلباو
45' تسديدة قوووية من برينجوير من خارج المنطقة ولكن تير شتيجن يمسك بالكرة
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38' مرااوغة رائعة من بالدي وعررضية إلى كيسي الذي يلمس الكرة ولكنها تعلو العارضة
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35' عررضية رائعة من روبيرتو ولكن كيسيه يسدد الكرة بشكل سئ وترتد إلى روبيرتو المتسلل
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تبديل اضطراري لبرشلونة
33' خروج جافي للإصابة ودخول كيسيه
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جافي يسقط متألمًا
31' تعطل اللعب لعلاج جافي.. وكيسيه يُجري عمليات الإحماء
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفاندوفيسكي يسجل الثالث لبرشلونة
22' عررضية رائعة من الجهة اليمنىة بقدم ديمبيلي تصل إلى ليفاندوفيسكي الذي يدير جسده بشكل رائع بعد السيطرة على الكرة، ويسددها قوووية في المرمى
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول روبيرتو يسجل الثاني لبرشلونة
18' تمريرة رائعة من ديمبيلي وتحرك مميز من روبيرتو، الذي يسدد كرة قوووية ترتطم بالدفاع، تُغير إتجاهها قليلًا وتسكن المرمى
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بطااقة صفراء لمدافع بلباو
16' بطاقة صفراء من نصيب دي ماركوس الظهير الأيمن للفريق بعد تدخل قوي على بالدي
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول ديمبيلي يسجل الأول لبرشلونة
12' تسديدة ررائعة من ديمبيلي، يتصدى لها سيمون، الكرة تصل إلى ليفاندوفيسكي الذي يلعب عررضية رررائعة إلى عثمان الذي يسددها برأسه في المرمى
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9' تمريرة رائعة من ديمبيلي بإتجاه جافي، ولكن الحكم يرفع راية التسلل
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سيطرة سلبية من برشلونة
4' سيطرة سلبية من برشلونة وسط محاولات من بلباو للضغط على حامل الكرة
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انطلاق المباراة
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تشكيل بلباو ضد برشلونة
قرر أرنستو فالفيردي الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-2-3-1
أوناي سيمون
يوري بيرتشيتشي - إينيجو مارتينيز - ييراي ألفاريز - أوسكار دي ماركوس
ميكيل فيسجا - أوير زاراجا
أليكس برينجوير - أندير هيريرا - نيكو ويليامز
إينياكي ويليامز
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تشكيل برشلونة ضد بلباو
سوف يعتمد تشافي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
أندريه تير شتيجن
أليخاندرو بالدي - إريك جارسيا - جوليس كوندي - سيرجي روبيرتو
بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج
جافي - روبيرت ليفاندوفيسكي - عثمان ديمبيلي
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة ساخنة ومنتظرة بين برشلونة وبلباو على ملعب كامب نو.
يحتل برشلونة وصافة الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل إعادة الفارق إلى ثلاث نقاط مرة أخرى والبناء على الفوز الرائع الذي حققه على فياريال في الجولة الماضية.
في المقابل يتواجد فياريال في المركز السادس برصيد 18 نقطة، ويرغب الفريق في مواصلة الانطلاقة الجيدة التي حققها بعد عودة أرنستو فالفيردي.