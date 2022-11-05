أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة منتظرة بين برشلونة وألميريا على ملعب كامب نو.

يحتل برشلونة وصافة الترتيب برصيد 31 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر ريال مدريد، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الضغط على الملكي الذي تعثر في الجولة الماضية بالتعادل مع جيرونا، والحفاظ على الفارق على أقل تقدير قبل بدء كأس العالم.

في المقابل يتواجد ألميريا في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، ويرغب الفريق في استغلال عاملي الأرض والجمهور وبعض غيابات العملاق الكتالوني في الدفاع من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.