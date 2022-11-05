مباشربرشلونة ضد ألميريا: لحظة بلحظة اعتزال بيكيه
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة برشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة منتظرة بين برشلونة وألميريا على ملعب كامب نو.
يحتل برشلونة وصافة الترتيب برصيد 31 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر ريال مدريد، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الضغط على الملكي الذي تعثر في الجولة الماضية بالتعادل مع جيرونا، والحفاظ على الفارق على أقل تقدير قبل بدء كأس العالم.
في المقابل يتواجد ألميريا في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، ويرغب الفريق في استغلال عاملي الأرض والجمهور وبعض غيابات العملاق الكتالوني في الدفاع من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.
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تشكيل برشلونة ضد ألميريا
سوف يعتمد تشافي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
أندريه تير شتيجن
جوردي ألبا - ماركوس ألونسو - جيرارد بيكيه - أليخاندرو بالدي
بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج
فيران توريس - روبير ليفاندوفيسكي - عثمان ديمبيلي
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تشكيل ألميريا ضد برشلونة
قرر روبي الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 5-3-2
فيرناندو روبيو
سيرجيو أكيمي - تشومي - رودريجو إيلي - كايكي فيرنانديز - هوبولانج مينديز
صامويل كوستا - جونزالو ميليرو - لوكاس روبرتون
ليو باتيستاو - لارجي رامازاني