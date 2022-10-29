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مباشرفالنسيا ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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انطلاق المباراة
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تشكيل فالنسيا ضد برشلونة
الخطة | 4-3-3
مامارداشفيلي
كوريا - كومارت - بوليستا - خوسيه لويس جايا
ألميدا - جويلامون - فولكيير
كوليفرت - كافاني - صامويل لينو
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تشكيل برشلونة ضد فالنسيا
الخطة | 4-3-3
أندريه تير شتيجن
جوردي ألبا - إريك جارسيا - جوليس كوندي - بالدي
بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج
أنسو فاتي - روبيرت ليفاندوفيسكي - عثمان ديمبيلي
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة ساخنة ومنتظرة بين برشلونة وفالنسيا على ملعب ميستايا.
يطمح برشلونة في لملمة جراحه الأوروبية من خلال مبارياته المحلية التي تتبقى له في هذا الموسم الذي بدأ محبطًا بالإقصاء المبكر من دوري أبطال أوروبا، ولذلك يدرك جيدًا أن مباريات الليجا تملك أهمية مختلفة في الوقت الراهن بالنسبة له.
برشلونة الذي تفوق في الجولة الماضية على أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة سيزور ملعب ميستايا لمواجهة صاحب الأرض فالنسيا الذي يحتل المركز التاسع في الترتيب والذي انقاد بدوره لهزيمة مفاجئة من مايوركا 2-1 في الجولة الماضية.
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بث مباشر: شاهد مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني