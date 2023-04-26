45' تسديدة قوووية من رافينيا ولكن حارس رايو يمسك بالكرة
مباشررايو فاييكانو ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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نهاية الشوط الأول بتأخر برشلونة أمام رايو فاييكانو بهدف
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هدف ملغي لبرشلونة
42' بسبب وجود تسلل على ليفاندوفيسكي
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بطاقة صفراء للاعب برشلونة
35' جافي يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على قدم بالازون
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33' تدخلات خشنة من لاعبي برشلونة، ومطالبات من فريق رايو فاييكانو لحكم المباراة بإخراج البطاقات الملونة
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28' تسديدة قوووية من بالازون ولكن الكرة تعلو العارضة
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التعادل يضيع من برشلونة!
23' مرررررتدة تصل إلى ليفاندوفيسكي الذي يسدد الكرة قووية ولكن الحارس يتصدى لها
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الأول لرايو فاييكانو
18' انطلاقة رائعة من كاميلو الذي يمرر إلى جارسيا على الجهة اليسرى الذي يصوب الكرة بشكل رررائع أقصى الزاوية اليسرى للحارس تير شتيجن
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خطيررررررة من رايو
17' الكرة تُقطع من وسط برشلونة، ترتد وتصل إلى كاميلو الذي يسدد الكرة قووووية ولكن شتيجن يتصدى لها
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برشلونة يحاول
8' عرررضية من الجهة اليمنى تصل إلى ليفاندوفيسكي الذي يسدد ولكن الدفاع يعترضها
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4' بداية حماسية لأصحاب الأرض
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انطلاق المباراة
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تشكيل برشلونة ضد رايو فاييكانو
سوف يعتمد تشافي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
أندريه تير شتيجن
أليخاندرو بالدي - ماركوس ألونسو - رونالد أراوخو - جوليس كوندي
بيدري - فرينكي دي يونج - جافي
رافينيا - روبير ليفاندوفيسكي - فيران توريس
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة قوية بين رايو فاييكانو وبرشلونة على ملعب دي فايكاس.
يحتل برشلونة الصدارة برصيد 76 نقطة وبفارق 11 نقطة كاملة عن ريال مدريد الذي خسر أمس من جيرونا برباعية، ويسعى البلاوجرانا لتحقيق الانتصار من أجل زيادة الفارق بينهما إلى 14 نقطة، والاقتراب أكثر من التتويج بالبطولة.
في المقابل، يتواجد رايو فاييكانو في الترتيب العاشر ويملك 40 نقطة، ويأمل الفريق باستغلال أرضه وجمهوره من أجل الخروج بنتيجة إيجابية أمام متصدر جدول الترتيب.
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تشكيل رايو فاييكانو ضد برشلونة
قرر إيراولا الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-4-2
ستول ديميتريفسكي
إيفان باليو - فلوريان لوجون - أليخاندرو كاتينا - فيران جارسيا
بالازون - أوناي لوبيز - أوسكار فالنتين - ألفارو جارسيا
سيرجيو كاميلو - أوسكار تريجو