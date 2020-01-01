بث مباشر: برشلونة وبايرن ميونخ ومباريات اليوم في الدوري السعودي والمصري

بث مباشر: الاتحاد ضد الاتفاق
2020-08-14T17:16:23Z
بث مباشر لمباراة الاتحاد ضدالاتفاق (الجولة الـ25) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
🔗 — بث مباشر لمباراة #الاتحاد_الاتفاق (الجولة الـ25) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 1️⃣ https://t.co/zmLrTkp6E1— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 14, 2020
بث مباشر: الرائد ضد الحزم
2020-08-14T16:33:42Z
شاهد مباراة الرائد ضد الحزم
🔗 — بث مباشر لمباراة #الرائد_الحزم (الجولة الـ25) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 3️⃣ https://t.co/HbkT0ss9WH— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 14, 2020
تابع مباراة الفيجاء والشباب في دوري السعودي
2020-08-14T16:27:12Z
يمكن متابعة تغطية جول من هنا
🔗 — بث مباشر لمباراة #الفيحاء_االشباب(الجولة الـ25) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 2️⃣ https://t.co/FnH7HQWPpO— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 14, 2020
الاتحاد يتعادل مع الجونة
2020-08-14T16:20:50Z
تعادل الجونة مع الاتحاد بهدف لمثله في الجولة 19 من الدوري المصري
شاهد مباراة الفتح وأبها
2020-08-14T15:54:11Z
🔗 — بث مباشر لمباراة #الفتح_ابها (الجولة الـ25) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 4️⃣ https://t.co/dbOdgnu3vD— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 14, 2020