أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لواحدة من قمم مباريات الذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، والتي ستجمع بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، وستُقام على ملعب حديقة الأمراء.

يسعى باريس سان جيرمان لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية مُريحة، تساعده على منحه أفضلية في مباراة الإياب بين الفريقين بعد أسبوعين.

في المقابل، سيحاول بايرن ميونخ الاستفادة من خبراته الكبيرة في المسابقة في حسم الأمور من المباراة الأولى حتى وأن كان يلعب خارج أرضه، خاصة أنه اعتاد على مواجهة أثرياء فرنسا في النسخ الأخيرة.