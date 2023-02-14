10' عرضية من كانسيلو ولكن دوناروما يمسك بالكرة
مباشرباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
- -
- -
جرس إنذار مبكر من بايرن!
1' تسديدة قووية من موتينج ولكن الكرة تمر بجوار القائم
- -
انطلاق المباراة
- -
تشكيل باريس سان جيرمان
قرر أوناي إيمري الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-4-2
جيانلويجي دوناروما
نونو مينديز - سيرجيو راموس - ماركينيوس - أشرف حكيمي
كارلوس سولير - ماركو فيراتي - دانيلو بيريرا - وارن إيمري
نيمار - ليونيل ميسي
- -
تشكيل بايرن ميونخ
سوف يعتمد ناجلسمان على العناصر الآتية:
الخطة | 4-2-3-1
يان سومر
جواو كانسيلو - دايوت أوباميكانو - ماتياس دي ليخت - بنجامين بافارد
جوشوا كيميش - ليون جوريتزكا
ليروي ساني - جمال موسيالا - كونسيجلي كومان
تشوبو موتينج
- -
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لواحدة من قمم مباريات الذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، والتي ستجمع بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، وستُقام على ملعب حديقة الأمراء.
يسعى باريس سان جيرمان لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية مُريحة، تساعده على منحه أفضلية في مباراة الإياب بين الفريقين بعد أسبوعين.
في المقابل، سيحاول بايرن ميونخ الاستفادة من خبراته الكبيرة في المسابقة في حسم الأمور من المباراة الأولى حتى وأن كان يلعب خارج أرضه، خاصة أنه اعتاد على مواجهة أثرياء فرنسا في النسخ الأخيرة.