19' مبابي ينطلق في المساحة على الجهة اليمنى، يحاول لعب كرة عررضية ولكن الكرة ترتطم بالشباك الخارجية
مباشربايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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16' تسديدة قوووية من جوريتسكا ولكن دوناروما يمسك بالكرة
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13' كرة طوووولية بإتجاه مبابي ولكن سومر يخرج من مرماه وينقذ الموقف
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10' عرررضية من حكيمي ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع بايرن وتخرج لركلة مرمى
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فرررصة أولى لباريس
1' مبابي يستلم الكرة على الجهة اليسرى ويسددها قووية ولكن سومر يمسك بها
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انطلاق المباراة
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تشكيل باريس سان جيرمان
قرر جاليتيه الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 3-5-2
جيانلويجي دوناروما
ماركينيوس - سيرجيو راموس - دانيلو
نونو مينديز - فيتينيا - ماركو فيراتي - فابيان رويز - أشرف حكيمي
كيليان مبابي - ليونيل ميسي
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تشكيل بايرن ميونخ
سوف يعتمد ناجلسمان على العناصر الآتية:
الخطة | 4-2-3-1
يان سومر
ألفونسو ديفيز - دايوت أوباميكانو - ماتياس دي ليخت - جوسيب ستانشيتش
جوشوا كيميش - ليون جوريتزكا
جمال موسيالا - توماس مولر - كونسيجلي كومان
تشوبو موتينج
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لواحدة من قمم مباريات الإياب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، والتي ستجمع بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، وستُقام على ملعب أليانز أرينا.
نجح بايرن ميونخ في تحقيق الفوز في الذهاب على ملعب حديقة الأمراء بهدف نظيف سجله لاعب باريس السابق وهو كومان، ولكن مع إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، فالحظوظ لازالت قائمة وبقوة للفريق الفرنسي.
في المقابل، سيحاول أثرياء فرنسا بقيادة النجمين ميسي ومبابي محاولة مساعدة ناديهما لترجيح الكفة حتى وأن كانت أمام خصم مثل العملاق البافاري، حيث أكد كيليان ثقته في الفوز والتأهل في تصريحات ما قبل المباراة.