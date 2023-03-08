أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لواحدة من قمم مباريات الإياب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، والتي ستجمع بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، وستُقام على ملعب أليانز أرينا.

نجح بايرن ميونخ في تحقيق الفوز في الذهاب على ملعب حديقة الأمراء بهدف نظيف سجله لاعب باريس السابق وهو كومان، ولكن مع إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، فالحظوظ لازالت قائمة وبقوة للفريق الفرنسي.

في المقابل، سيحاول أثرياء فرنسا بقيادة النجمين ميسي ومبابي محاولة مساعدة ناديهما لترجيح الكفة حتى وأن كانت أمام خصم مثل العملاق البافاري، حيث أكد كيليان ثقته في الفوز والتأهل في تصريحات ما قبل المباراة.