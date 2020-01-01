بث مباشر: تابع مباراة برينتفورد ضد فولهام وعودة الدوري السعودي

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أبها - الاتحاد

هدافو أبها أمام الاتحاد: الاحترام سبب الفوز ونتمسك بالبقاء

2020-08-04T18:32:49Z

مهدي تهرات؛ صاحب هدف أبها الأول: الحمد لله، الرجوع بعد التوقف لم يكن سهلًا، لكننا رغبنا أن نعود بقوة.

بعد تعليمات المدرب بالشوط الثاني، دخلنا اللقاء بقوة وعوضنا أداء الشوط الأول

طموحنا كان البقاء في دوري المحترفين، ووصلنا له، نأخذ حاليًا كل مباراة خطوة خطوة.

عمار النجار؛ صاحب هدف فوز أبها: الحمد لله على الفوز، كانت جزائية صعبة أمام الفريق الذي تربيت به، وأود أن أشكر زميلي سعد بقير على سماحه لي بالتسديد.

الاتحاد نادٍ كبير ومهما مر بظروف صعبة، فهو مرشح دائمًا للفوز، اسم الاتحاد كبير على المستوى العالمي والآسيوي، نحن احترمناه، ربما لم نظهر بالشوط الأول بشكل جيد، لكن تداركنا ذلك في الشوط الثاني.

ثنائي الاتحاد: نعتذر للجماهير ولا نعاني من فقدان التركيز

2020-08-04T18:31:49Z

عمار الدحيم؛ لاعب الاتحاد: فقدنا تركيزنا في الشوط الثاني، فتحولت المباراة للمنافس.
لم نعاني من التعب للغياب، لكن القصة تركيز فقط، وإن شاء الله نعوض المباراة المقبلة.

برونو أوفيني؛ لاعب الاتحاد: نعتذر للجماهير على هذه النتيجة والأجاء، نحتاجهم معنا أكثر من أي وقت مضى، أكرر اعتذاري لهم.

يوجد تفاهم بيني وبين عمار الدحيم، لكن الأخطاء واردة، ونستفيد منها، ولن تتكرر في المباريات المقبلة.
لا يمكن أن نلوم أحد، الكل عمل بجد.
نثق في أنفسنا وقدراتنا والجهاز الفني وقادرون على البقاء، لكن علينا أن ننتصر في السبع مباريات المقبلة ونثبت ذلك بالملعب.

الفتح يفوز على الفيجاء بثنائية نظيفة

2020-08-04T18:12:17Z

بأقدام مروان سعدان وسفيان بن دبكة  فاز الفتح على الفيحاء بثنائية نظيفة

أبها ينتصر على الاتحاد في ليلة عودة فهد المولد

2020-08-04T18:10:53Z

كل فريق لعب شوط

انتصر أبها بهدفين لهدف على أبها في أول جولة بعد استكمال المسابقة

طالع تقرير المباراة

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والحزم

2020-08-04T18:00:34Z

اللقاء الأول للأهلي بعد الاستكمال

ويمكن متابعة تغطية جول الخاصة من هنا 

عمار النجار يقلب الطاولة لصالح أبها

2020-08-04T17:58:35Z

بعد العودة لتقنية الفيديو قرر الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح أبها حولها عمار النجار لهدف لصالح أبها في الدقيقة 85

تاهرات يتعادل لصالح أبها

2020-08-04T17:25:31Z

حكم الراية رفع تسلل وألغى هدف التعادل لأبها، بداعي التسلل، حكم الساحة استشار حكم الفيديو واحتسبها هدف صحيح

تشكيل الأهلي لمواجهة الحزم

2020-08-04T17:20:53Z

تقنية الفيديو تنقذ الاتحاد

2020-08-04T16:47:08Z

في الدقيقة 29 الحكم  استشار حكام الفار دون مشاهدة الفيديو، بعد اعتراض لاعبي أبها لعرقلة برونو أوفيني، للاعب أبها فراس شواط، الذي كان على وشك الانفراد التام بالمرمى، لكنه أشار بعدها باستمرارية اللعب

الفتح يتقدم على الفيحاء

2020-08-04T16:21:43Z

مروان سعدان يسجل هدف من ركلة جزاء في الدقيقة 16 لصالح الفتح أمام الفيحاء

شاهد مباراة الاتحاد وأبها

2020-08-04T16:00:40Z

تابع المباراة

يمكن متابعة المباراة من هنا

ويمكن متابعة التغطية الحية الخاصة بجول من هنا

 

تشكيل الاتحاد أمام أبها

2020-08-04T15:34:47Z