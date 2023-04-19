45' بطاقة صفراء للاعب السيتي جاندوجان بعد مشادة مع لاعب بايرن
مباشربايرن ميونخ ومانشستر سيتي : مباشر لحظة بلحظة
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
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مستحيل مستحيل! الهدف الأول يضيع من بايرن
45' مرتدة أخرى خطيرة للبايرن، موسيالا يراوغ ويلعب عررضية، موتينج يلعب بالكعب ولكن الدفاع يستبسل في اعتراض الكرة أمام خط المرمى
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44' بطاقة صفراء للحارس إيدرسون بسبب إضاعته للوقت
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43' تسديدة قوووية من ساني ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل
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خطيرررررة للبايرن
42' ساني يراوغ في مساحة ضيقة، يمرر بالكعب إلى كومان الذي يسدد بقوووة ولكن إيدرسون يتصدى لها
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38' تسديدة قووووية من كيميش ولكن الكرة عالية عن المرمى
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أوووووووووووووووووووه ركلة الجزاء تضيع!
35' هالاند يسدد الكرة في المنتصف بكل قوته ولكنها تعلو العارضة
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رررررركلة جزاء لمانشستر سيتي
34' جاندوجان يسدد الكرة ولكنها تلمس يد أوباميكانو، ليحتسب الحكم ركلة جزاء
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30' ركنية لبايرن، الكرة تصل إلى موتينج ورأسية ولكن الكرة بعيدة عن مرمى السيتي
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29' عررضية من بافارد ولكن دياز يشتت الكرة لركنية
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26' تسديدة قوووية من آكي ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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أوووووه فرصة أخرى ضائعة من بايرن!
23' تمريرة رائعة من موسيالا إلى كومان الذي يلعب عررضية إلى ساني، ليروي يمهد الكرة إلى جوريتسكا الذي يسدد ولكن الكرة عالية عن المرمى
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خطيرررررررررة للبايرن
20' ساني يسدد ركلة حرة مباشرة بشكل ررررائع ولكن إيدرسون يتصدى لها ببراعة وتخرج لركنية
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19' بطاقة صفراء لمدرب بايرن توماس توخيل بسبب اعتراضه على قرارت التحكيم بصورة شبه مستمرة
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حكم الراية ينقذ بايرن ميونخ!
18' هالاند يتعرض لعرقلة من أوباميكانو قبل أن ينفرد بالمرمى، الحكم يُخرج البطاقة الحمراء ولكنه يتراجع عن قراره لأن النرويجي كان متسللًا
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أوووووووووووووووووووه الهدف الأول يضيع من بايرن ميونخ
16' دياز يماطل كثيرًا في التقدم بالكرة في نصف ملعب بايرن، الكرة تُقطع منه، مرتدة للبافاري، موسيالا يضع ساني أمام المرمى ولكن ليروي يسدد الكرة بجوار القائم
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فرصة أولى للسيتي
14' عررضية من دي بروين ولكن سومير يخرج من مرماه ويمسك بالكرة قبل أن يلمسها جاندوجان
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11' بطاقة صفراء من نصيب كانسيلو بعد عرقلة سيلفا
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9' عررضية أخرى خطيررة من كومان ولكن الدفاع يعترض الكرة وبيرناردو سيلفا يشتتها