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بايرن ميونخ × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد في الكأس الدولية للأبطال 2019، والتي ستقام على ملعب الاعتماد

محدث
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Getty Images

2019-07-21T00:11:33Z

8’تمريرات بين أقدام لاعبي فريق بايرن ميونخ في منتصف ملعبهم وريال مدريد يواصل الضغط من الأمام بحثًا عن إفتكاك الكرة

2019-07-21T00:10:49Z

7’تصويبة قوية من مساغة بعيدة عن طريق ريناتو سانشيز مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-07-21T00:09:39Z

6’تصويبة عن طريق جان فييتي أرب من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات الميرنجي وتحولت إلى رمية جانبية

2019-07-21T00:08:53Z

5’تمريرة بينية رائعة عن طريق كاسيميرو في إتجاه كريم بنزيما المنطلق على حدود منطقة جزاء الفريق البافاري، ثم إستقبل الكرة بشكل رائع وسددها بيسراه مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-07-21T00:08:34Z

4’اووووووووووووووووووه.. كرين بنزيما يهدد مرمى نوير في الدقائق الأولى

2019-07-21T00:08:18Z

3’البداية مع الفريق البافاري بتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-07-21T00:07:57Z

2’بايرن ميونخ بالزي الأحمر على اليمين وريال مدريد بالزي الأبيض على اليسار

2019-07-21T00:07:46Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل ريال مدريد

2019-07-20T23:47:18Z

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

تيبو كورتوا / دانييل كاربخال / رافائيل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو / لوكا مودريتش / توني كروس / ماركو أسينسيو / إيسكو / إدين هازارد / كريم بنزيما

 

تشكيل بايرن ميونخ

2019-07-20T23:45:15Z

يبدأ المدرب نيكو كوفاتش بطريقة 4/5/1 وتضم كلًا من

مانويل نوير / جوشوا كيميش / جيروم بواتينج / خابي مارتينيز / ديفيد ألابا / كينجسلي كومان / كورنتين توليسو / تياجو ألكانتارا / ريناتو سانشيز / جان فيتي أرب / توماس مولر

 

2019-07-20T23:44:14Z

يستعد بايرن ميونخ لمواجهة النادي الملكي من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط في البطولة، وذلك بعد تلقيه خسارة بهدفين مقابل هدف على يد فريق أرسنال في أولى مبارياته، سيشارك في هذه النسخة من البطولة 12 نادى من ستة دول مختلفة تضم أقوى الأندية الأوروبية وسوف يشارك فريق واحد من أمريكا الشمالية وهو فريق ديبورتيفو غوادالاخارا بطل المكسيك وهو يشارك حاليًا في البطولة لأول مرة في تاريخ النادى.

2019-07-20T23:44:01Z

أنهى الميرينجي الموسم الماضي بخسارة أمام فريق ريال بيتيس بهدفين دون رد، في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني، وبهذه الخسارة اكتفى الفريق الملكي بالتواجد في المركز الثالث المؤهل للكأس ذات الأذنين برصيد 68 نقطة، وبفارق عشر نقاط كاملة عن فالنسيا الذي تأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، خاض الفريق 38 مباراة في الليجا، استطاع ريال مدريد أن يحقق الفوز 21 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 12 هزيمة.

2019-07-20T23:41:35Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف ملعب الاعتماد مباراة تجمع بين بايرن ميونخ ضد ريال مدريد، في بطولة الكأس الدولية للأبطال 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.