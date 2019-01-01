يستعد بايرن ميونخ لمواجهة النادي الملكي من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط في البطولة، وذلك بعد تلقيه خسارة بهدفين مقابل هدف على يد فريق أرسنال في أولى مبارياته، سيشارك في هذه النسخة من البطولة 12 نادى من ستة دول مختلفة تضم أقوى الأندية الأوروبية وسوف يشارك فريق واحد من أمريكا الشمالية وهو فريق ديبورتيفو غوادالاخارا بطل المكسيك وهو يشارك حاليًا في البطولة لأول مرة في تاريخ النادى.