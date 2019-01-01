تشكيل ريال مدريد
يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
تيبو كورتوا / دانييل كاربخال / رافائيل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو / لوكا مودريتش / توني كروس / ماركو أسينسيو / إيسكو / إدين هازارد / كريم بنزيما
📋 تشكيلة الفريق امام @FCBayernAr— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 20, 2019
توقعاتكم للملكي...#RealMadridIsHere #هلا_مدريد pic.twitter.com/5QtjIeOZBF
تشكيل بايرن ميونخ
يبدأ المدرب نيكو كوفاتش بطريقة 4/5/1 وتضم كلًا من
مانويل نوير / جوشوا كيميش / جيروم بواتينج / خابي مارتينيز / ديفيد ألابا / كينجسلي كومان / كورنتين توليسو / تياجو ألكانتارا / ريناتو سانشيز / جان فيتي أرب / توماس مولر
STARTING XI and SUBS vs. @RealMadridEN! 💪#FCBRMA— FC Bayern English (@FCBayernEN) July 20, 2019
🇺🇸 #AudiFCBTour 🇺🇸 pic.twitter.com/F1ulznYzYD
أنهى الميرينجي الموسم الماضي بخسارة أمام فريق ريال بيتيس بهدفين دون رد، في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني، وبهذه الخسارة اكتفى الفريق الملكي بالتواجد في المركز الثالث المؤهل للكأس ذات الأذنين برصيد 68 نقطة، وبفارق عشر نقاط كاملة عن فالنسيا الذي تأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، خاض الفريق 38 مباراة في الليجا، استطاع ريال مدريد أن يحقق الفوز 21 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 12 هزيمة.