يعاني الملكي من تخبط كبير منذ الموسم الماضي الذي سبقه رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق، وهو ما أثر على الفريق بشدة وتسبب في خروجه من الموسم دون الحصول على أي بطولة، واستمر هذا التخبط مع بداية الموسم الحالي لكن الميرينجي وجد الطريق الصحيح في مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني، وحقق فوزًا على ليفانتي وضعه في المركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.