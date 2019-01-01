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باريس سان جيرمان × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة أحداث كافة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20

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Getty Images

2019-09-18T18:45:10Z

يدير اللقاء تحكيميًا الدولي: انتوني تايلور

التشكيل الرسمي لريال مدريد

2019-09-18T18:16:31Z

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من

ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / إيدير ميليتاو / رافاييل فاران / فيرلاند ميندي / توني كروس / كاسيميرو / خيمس رودريجيز / إدين هازارد / كريم بنزيمة / جاريث بيل 

البدلاء / ألفونس أريولا / ألفارو أودريوزولا / لوكاس فاسكيز / لوكا يوفيتش / فينيسيوس جونيور / رودريجو سيلفا 

التشكيل الرسمي لباريس سان جيرمان

2019-09-18T18:11:54Z

يبدأ المدرب توماس توخل بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من

كيلور نافاس / توماس مونييه / تياجو سيلفا / بريسنيل كيمبيمبي / خوان بيرنات / ماركينيوس / إدريسا جابي / ماركو فيراتي / بابلو سارابيا / ماورو إيكاردي / أنخل دي ماريا 

البدلاء / سيرخيو ريكو / لايفين كورزاوا / عبده ديلو / نيانزو كواسي / لياندرو باريديس / أندير هيريرا / إيريك ماكسيم شوبو موتينج

2019-09-17T23:29:55Z

يسير باريس سان جيرمان بخطى ثابتة في الدوري الفرنسي حتى الآن، فمنذ بدايته لم يخسر إلا مباراة واحدة كانت ضد رين في الجولة الثانية من الليج 1، لكنها لم تؤثر عليه كثيرًا حيث يواصل اعتلاء الصدارة برصيد 12 نقطة، متفوقًا على الأحمر والأسود بنقطتين.

2019-09-17T23:29:46Z

يعاني الملكي من تخبط كبير منذ الموسم الماضي الذي سبقه رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق، وهو ما أثر على الفريق بشدة وتسبب في خروجه من الموسم دون الحصول على أي بطولة، واستمر هذا التخبط مع بداية الموسم الحالي لكن الميرينجي وجد الطريق الصحيح في مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني، وحقق فوزًا على ليفانتي وضعه في المركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.

2019-09-17T23:28:51Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح استاد حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس أبوابه لاستضافة قمة من العيار الثقيل بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.