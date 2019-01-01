التشكيل الرسمي لريال مدريد
يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من
ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / إيدير ميليتاو / رافاييل فاران / فيرلاند ميندي / توني كروس / كاسيميرو / خيمس رودريجيز / إدين هازارد / كريم بنزيمة / جاريث بيل
📋 ¡Once inicial 🆚 @PSG_espanol!— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 18, 2019
💪 #RMUCL | #HalaMadrid
📋 ¡Once inicial 🆚 @PSG_espanol!— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 18, 2019
💪 #RMUCL | #HalaMadrid
البدلاء / ألفونس أريولا / ألفارو أودريوزولا / لوكاس فاسكيز / لوكا يوفيتش / فينيسيوس جونيور / رودريجو سيلفا
التشكيل الرسمي لباريس سان جيرمان
يبدأ المدرب توماس توخل بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من
كيلور نافاس / توماس مونييه / تياجو سيلفا / بريسنيل كيمبيمبي / خوان بيرنات / ماركينيوس / إدريسا جابي / ماركو فيراتي / بابلو سارابيا / ماورو إيكاردي / أنخل دي ماريا
Le onze de départ 🆚 le Real Madrid 👊#PSGRM— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 18, 2019
🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/WjYXVIgX1I
البدلاء / سيرخيو ريكو / لايفين كورزاوا / عبده ديلو / نيانزو كواسي / لياندرو باريديس / أندير هيريرا / إيريك ماكسيم شوبو موتينج
يسير باريس سان جيرمان بخطى ثابتة في الدوري الفرنسي حتى الآن، فمنذ بدايته لم يخسر إلا مباراة واحدة كانت ضد رين في الجولة الثانية من الليج 1، لكنها لم تؤثر عليه كثيرًا حيث يواصل اعتلاء الصدارة برصيد 12 نقطة، متفوقًا على الأحمر والأسود بنقطتين.
يعاني الملكي من تخبط كبير منذ الموسم الماضي الذي سبقه رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق، وهو ما أثر على الفريق بشدة وتسبب في خروجه من الموسم دون الحصول على أي بطولة، واستمر هذا التخبط مع بداية الموسم الحالي لكن الميرينجي وجد الطريق الصحيح في مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني، وحقق فوزًا على ليفانتي وضعه في المركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.