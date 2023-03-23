هاري كين يسجل الهدف الثناي من علامة الجزاء بعد تنفذها بشكل رائعة على يسار الحارس دوناروما
مباشرإيطاليا وإنجلترا: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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جوووووووووووووووووووووووووول،، هاري كين يسجل الثاني
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أوووووووه، ركلة جزااااء لإنجلترا
42" الحكم يحتسب ركلة جزاء للمنتخب الإنجليزي بعد العودة للفار والتأكد من لمسة يد على جيوفاني دي لورينزو
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35" سيطرة من لاعبي المنتخب الإنجليزي وتمريرات متتالية فى منتصف الميدان
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30" تسديدة قوية من كالفن فيليبس من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم الإيمن لمرمى دوناروما
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28" بطاقة صفراء من نصيب ديكلان رايس
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20" عرضية أرضية خطيرة من هاري كين مرت بغرابة من أمام جاك جريليش ومرت إلى ضربة مرمى
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جوووووووووووووووووووووول،،،، ديكلان رايس يتقدم للمنتخب الإنجليزي
12" جوووووووووووول، ديكلان رايس يسجل الهدف الأول لإنجلترا بعد متابعة لتسديدة قوية من هاري كين تصدى لها دوناروما تلقاها ديكلان رايس بتسديدة فى المرمى
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5" خطأ للمنتخب الإيطالي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة يتلقاها فرانشيسكو أتشيربي بتسديدة مرت بجوار القائم
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل إنجلترا
يبدأ منتخب إنجلترا بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت بالرسم الأتي
الخطة 4-3-3
جوردان بيكفورد
لوك شو - هاري ماجواير - جون ستونز - كايل وولكر
جود بيلينجهام - ميكلان رايس - كالفين فيليبس
جاك جريليش - هاري كين - بوكايو لساكا
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تشكيل إيطاليا
يبدا المنتخب الإيطالي بقيادة المدرب روبرتو مانشيني بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
جيانلويجي دوناروما
ليوناردو لسبيناتزولا - فرانشيسكو أتشيربي - رافاييل تولوي - جيوفاني دي لورينزو
ماركو فيراتي - جيورجينيو - نيكولو باريلا
لورينزو بيليجريني - ماتيو ريتيجوي - دومينيكو بيراردي
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أهلا بكم في البث المباشر لقمة نارية تجمع بين إيطاليا وإنجلترا، في قمة الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022، على ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلانو
إيطاليا وإنجلترا يلعبان ضمن المجموعة الثالثة في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، والتي تضم إلى جانبهما منتخبي ألمانيا والمجر.
ويتصدر منتخب المجر ترتيب فرق المجموعة برصيد سبع نقاط، ويأتي منتخب ألمانيا في المركز الثاني برصيد ست نقاط، وخلفه يأتي منتخب إيطاليا برصيد خمس نقاط، ويتذيل منتخب إنجلترا ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين.
منتخب إيطاليا افتتح مشواره بالتعادل أمام ألمانيا، قبل الفوز أمام المجر ثم التعادل أمام إنجلترا، وأخيرًا الخسارة من ألمانيا.
أما منتخب إنجلترا، فقد خسر أمام المجر، قبل التعادل أمام ألمانيا وإيطاليا، وأخيرًا خسر أمام المجر.