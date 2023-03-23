أهلا بكم في البث المباشر لقمة نارية تجمع بين إيطاليا وإنجلترا، في قمة الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022، على ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلانو

إيطاليا وإنجلترا يلعبان ضمن المجموعة الثالثة في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، والتي تضم إلى جانبهما منتخبي ألمانيا والمجر.

ويتصدر منتخب المجر ترتيب فرق المجموعة برصيد سبع نقاط، ويأتي منتخب ألمانيا في المركز الثاني برصيد ست نقاط، وخلفه يأتي منتخب إيطاليا برصيد خمس نقاط، ويتذيل منتخب إنجلترا ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين.

منتخب إيطاليا افتتح مشواره بالتعادل أمام ألمانيا، قبل الفوز أمام المجر ثم التعادل أمام إنجلترا، وأخيرًا الخسارة من ألمانيا.

أما منتخب إنجلترا، فقد خسر أمام المجر، قبل التعادل أمام ألمانيا وإيطاليا، وأخيرًا خسر أمام المجر.