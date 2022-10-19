مباشرإلتشي وريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة
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ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني
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تشكيل ريال مدريد ضد إلتشي
قرر كارلو أنشيلوتي الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-3-3
لونين
كارباخال - روديجر - ميليتاو - ألابا
توني كروس - مودريتش - فالفيردي
رودريجو جويس - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.
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تشكيل إلتشي ضد ريال مدريد
ويعتمد فران إيسكريبا على التشكيل الآتي:
الخطة 5-4-1
باديا
كارلوس - بيجاس - فيردو - بالاسيوس - مورينتي
ميركايو - جوتي - ماسكاريل - ميلا
بويي
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة بين إلتشي وريال مدريد على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو.
ريال مدريد يتصدر الترتيب بعد الفوز على برشلونة في الكلاسيكو ليصبح الفريق الوحيد الذي لم يسخر في الليجا حتى الآن، ولم يفقد سوى نقطتين بالتعادل ضد أوساسونا.
أما إلتشي فيتواجد في المركز الأخير ولم يعرف طعم الانتصار في أي مباراة بالدوري الإسباني حتى الآن.